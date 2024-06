Botello se despide de la Cámara de Diputados y dice que seguirá la lucha por el 30 %

Después de 14 años como diputado en el Congreso Nacional, Pedro Botello se despidió este martes del órgano legislativo tras perder su candidatura en las elecciones de mayo, en las que fue desplazado como representante de La Romana.

En plena sesión, el legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dijo que se va del Congreso sin tristeza y que seguirá defendiendo su reclamo de que se entregue el 30 % de los fondos de pensiones a los trabajadores.

"No se mueve una piedra sin que Dios no lo quiera y yo me voy de aquí (Congreso) sin tristeza", expresó Botello durante la sesión de diputados, en la que enumeró algunos proyectos legislativos que ha impulsado y en donde narró su trabajo congresual desde las comisiones de trabajo.

En su discurso, dijo que, aunque ya no continuará siendo legislador, seguirá impulsando la lucha para que se dé el anticipo del 30 % de los fondos de pensiones a favor de los trabajadores, un reclamo que le valió críticas, pero también adeptos a su línea discursiva.

Botello citó que su lucha contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) seguirá porque, como relató, busca dar el dinero a los empleados para servicios de salud, emprendimientos o viviendas.

"Seguiremos en pie con esa lucha en cualquier circunstancia y lugar que nos encontremos", sostuvo el legislador, quien se suma al amplio grupo de diputados que no son del PRM y que abandonarán el Congreso a partir del 16 de agosto tras los resultados obtenidos en los últimos comicios.

La lucha por el 30 %, que el legislador intensificó en el periodo 2020-2024, provocó varias protestas frente al Congreso Nacional que se tornaron violentas y que causaron daños a la infraestructura física de la casa legislativa y a algunos de los participantes.