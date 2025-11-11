La gobernadora de NY denuncia "estrés enorme" de dominicanos por deportaciones y promete protección

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul (al centro), recibe un reconocimiento del presidente del Senado, Ricardo de los Santos (a la derecha), y del exministro de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez Martínez (izq.), durante su visita oficial al Congreso Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Durante una visita oficial al Congreso Nacional este martes, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó preocupación por la situación de las comunidades inmigrantes, en especial la dominicana, que, según denunció, vive bajo "un estrés enorme que no debería existir" por las políticas de deportaciones en Estados Unidos.

"Muchos dominicanos sienten miedo de ir a sus iglesias, sus escuelas, sus lugares de culto, sus lugares de trabajo y eso me duele como gobernadora", expresó en medio de la Asamblea Nacional antes de ser reconocida por los congresistas.

Hochul habló sobre la presión que enfrentan los inmigrantes dominicanos en Nueva York, asegurando que entiende su realidad porque su propia familia tiene raíces migratorias.

La autoridad estatal de Estados Unidos precisó que los dominicanos residentes en Estados Unidos "merecen una vida mejor" y adelantó que protegerá a las familias inmigrantes.

"Sé que son su familia, sus hijos, sus hijas, sus seres queridos, y quiero que sepan que siempre protegeré y trataré a sus familias como si fueran también las mías", puntualizó en su discurso ante la Asamblea.

Desde que asumió el gobierno de los Estados Unidos en noviembre del 2024, el presidente Donald Trump anunció un gran plan de deportaciones contra los inmigrantes residentes en el país norteamericano.

Inversión cultural

En materia cultural, Hochul recordó que su gobierno destinó 12.5 millones de dólares para el nuevo Centro Dominicano de Artes y Cultura, en la ciudad de Nueva York.

Este espacio, según dijo, busca ofrecer un lugar de aprendizaje e inmersión en la historia y la identidad dominicana, y será dirigido por el Instituto de Estudios Dominicanos del City College de Nueva York.

En el ámbito económico, la gobernadora anunció que la República Dominicana será el próximo destino del proyecto Global New York, una iniciativa de desarrollo que conecta a empresarios e inversionistas para generar empleos en sectores como la agricultura y la manufactura.

Hochul destacó que la relación comercial entre ambos territorios ronda los mil millones de dólares, pero aseguró que "debe avanzar más" para fortalecer el intercambio.

"Cuando la República Dominicana prospera, también prospera Nueva York", dijo mientras destacaba que los vínculos entre ambos pueblos no se miden únicamente en cifras del comercio, sino también en las remesas que miles de familias envían cada año desde Estados Unidos hacia el país.

Acuerdos del clima

La gobernadora también anunció que firmó una segunda declaración de intención entre Nueva York y la República Dominicana, centrada en la prevención ante los fenómenos climáticos.

Explicó que el acuerdo busca mejorar la capacidad de respuesta y recuperación ante desastres naturales.

"Estas no son palabras vacías, no es una promesa, es un compromiso real, aquí y ahora, para ofrecer una hoja de ruta basada en lo que hemos aprendido", señaló Hochul al referirse al impacto que tienen los huracanes y sus consecuencias.

La funcionaria aprovechó en su discurso ante los legisladores para abordar temas de seguridad y lucha contra el crimen, destacando que su gobierno invierte recursos en los departamentos policiales de Nueva York para adelantarse a la actividad criminal.

En ese sentido, precisó que esa experiencia será compartida con instituciones dominicanas, especialmente en el uso de tecnología y respuesta ante emergencias.

Finalmente, Hochul anunció una alianza académica entre el Instituto de Tecnología de la Universidad Estatal de Nueva York y universidades dominicanas, orientada a "fortalecer la investigación en gestión de riesgos y resiliencia frente a desastres naturales".

Reconocimiento

Tras la visita y su discurso en la Asamblea, los legisladores entregaron un pergamino de reconocimiento a la gobernadora donde destacan su agradecimiento por el acompañamiento a la comunidad dominicana que reside actualmente en Nueva York.

El recibimiento fue entregado por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente.