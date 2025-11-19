Varios senadores reaccionaron este miércoles a la decisión del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto las sanciones penales por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El senador Eduard Espíritusanto expresó su desacuerdo con el fallo . “ De mi parte vamos mal… cada quien con su vida puede hacer lo que entienda, pero públicamente así nosotros no estamos de acuerdo . Somos un país que debemos seguir implementando los valores y yo no estoy de acuerdo ”, afirmó.

Similar postura tuvo el senador Bernardo Alemán, de Montecristi, al decir que también rechaza la decisión y criticó la inclusión de personas homosexuales en cuerpos militares.

“Yo no estoy de acuerdo en que los homosexuales sean policías y militares, yo tengo la costumbre americana y Donald Trump prohibió eso en Estados Unidos y yo creo que los homosexuales tienen que ser excluidos en la justicia”, manifestó.

Mientras que el senador Omar Fernández pidió prudencia antes de fijar una postura. Dijo que necesita leer la sentencia completa para ofrecer una opinión adecuada.

“No quiero opinar en base a un titular… Ustedes saben que yo creo e impulso el respeto a los valores familiares. Les pido que me permitan leer bien la sentencia para dar una opinión mejor edificada”, señaló.

El senador Antonio Taveras Bueno sostuvo una posición breve: “Yo respeto la sentencia de Constitucional, como legislador, la respeto”.

¿Qué implica la sentencia TC/1225/25 para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional?

La reacción de los legisladores se produce tras conocerse la sentencia TC/1225/25, que declaró inconstitucionales el artículo 210 de la Ley 285, del Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley 3483, del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas.

Los artículos derogados señalaban ambos que "la sodomía consiste en el concúbito entre personas del mismo sexo, y será castigada, cuando se trate de un oficial, con la pena de seis meses a un año de prisión correccional".