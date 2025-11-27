El Senado reconoce a Ernesto Veloz por sus 30 años de aportes al turismo

El Senado de la República hizo este jueves un reconocimiento a Manuel Ernesto Veloz Valdez, por su destacada trayectoria y sus aportes al desarrollo y fortalecimiento del turismo en la República Dominicana en sus más de tres décadas como presidente de la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste), que representa a las empresas turísticas de Punta Cana y otras comunidades de la provincia La Altagracia.

El reconocimiento a Ernesto Veloz fue entregado por el presidente del órgano legislativo, Ricardo de los Santos, tras acoger un proyecto de resolución sometido por el senador Rafael Barón Duluc.

Con más de 30 años de trayectoria, el reconocimiento establece que Veloz Valdez fue laureado por su liderazgo visionario, su compromiso con la calidad y su capacidad para unir a los actores del sector público y privado en momentos cruciales del turismo.

La resolución del Senado indica que Veloz Valdez cuenta con más de 30 años "de aportes al desarrollo del turismo nacional y se ha erigido en un pilar fundamental para la consolidación del turismo dominicano".

"Desde Asoleste, Ernesto Veloz ha desempeñado con eficiencia, liderazgo y compromiso la representación del sector hotelero del Este del país y, bajo su dirección, se han impulsado significativas obras de infraestructura como la autovía del Coral, el Bulevar Turístico del Este y mejoras en seguridad, salud pública, ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible en la zona", precisa la resolución del Senado.

Según indica el documento, Veloz Valdez además ha promovido la capacitación de la mano de obra local mediante alianzas estratégicas con instituciones de formación técnica, contribuyendo a elevar la calidad de los servicios turísticos y la empleabilidad en la región.

Por todo lo anterior, señala, la trayectoria del señor Ernesto Veloz ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, con el Premio Nacional de Turismo 2024 y el Premio Arecoa 2025 en Fitur, "por sus aportes excepcionales" al desarrollo turístico de la República Dominicana.

La resolución precisa que durante su gestión en Asoleste ha asumido un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental, promoviendo la conservación de recursos naturales como la Laguna de Bávaro y fomentando buenas prácticas para garantizar un turismo responsable.

Al acto asistieron Frank Rainieri, su esposa Haydée Kuret de Rainieri, y su hija Paola Rainieri, todos de la Fundación Grupo Puntacana.

Autor del proyecto

Al valorar la trayectoria de Ernesto Veloz, el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc destacó su actitud de firmeza, amor y servicios por el país, además de "una vida dedicada al turismo de la región y del país, con miles de horas de reuniones, de consenso, de tensiones que se resolvieron con diálogo, gestiones difíciles y de momentos alegres y batallas complejas".

Aseguró que Veloz nunca buscó protagonismo, pero su trabajo promovió el desarrollo del turismo y de la región, siendo "puente, interlocutor, voz prudente, firme y equilibrada del sector turístico del Este".

"Pero también, y es importante resaltar, ha sido una voz crítica cuando el país lo ha necesitado, porque el diálogo y el éxito no se logran con silencios complacientes, es la capacidad de alzar la voz con respeto, con datos, con argumentos y responsabilidad. Nunca ha tenido miedo a decir lo que piensa", puntualizó el autor de la resolución de reconocimiento.

Veloz agradece

Ernesto Veloz agradeció el homenaje con palabras de elogios para Frank Rainieri y su esposa Haydée Kuret de Rainieri, quienes lo promovieron para dirigir Asoleste, y cuando terminó su compromiso con la empresa que lo llevó a la región, lo invitaron a unirse al Grupo Puntacana y "desde donde desde los años 90 vi hacer realidad mi sueño con de desarrollo del turismo".

En pocos años, según narró, Asoleste se convirtió en una de las organizaciones empresariales turísticas más representativa y activa del país, de América Latina y del Caribe.

"Estar a la cabeza de Asoleste me dio la oportunidad de ser un importante actor institucional en lo que hoy es el rápido crecimiento y la dinámica económica que ha generado Punta Cana para todo el país", manifestó.

Veloz dijo que siente orgullo de haber contribuido a convertir La Altagracia en uno de los polos de desarrollo más grandes de todo el mapa económico de República Dominicana.

"La participación en esos procesos de desarrollo turísticos y una posición de liderazgo desde Asoleste me dio una gran oportunidad para crecer", precisó.