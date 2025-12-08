El gobierno anuncia que depositará este lunes el proyecto de ley de la reforma policial

La reforma policial tiene varios años de planificación. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Gobierno anunció este lunes que depositará en el Senado el proyecto de ley de la reforma policial, enfocada entre otros puntos, en mejorar la seguridad ciudadana y transformar la calidad de vida de los agentes.

La pieza sería depositada en el Senado de la República.

El anuncio lo hizo el presidente Luis Abinader, en compañía de la ministra del Interior y Policía, Faride Raful, en LA Semanal con la Prensa.

Paralelamente a eso, el Senado convocó a una rueda de prensa para conocer los detalles del depósito de la reforma de ley a la Policía Nacional.

Según ha informado el Gobierno previamente, la reforma policial se basa en tres aspectos: el cumplimiento de la ley, la lucha contra la corrupción y la mejora de las condiciones de vida de los agentes y de sus capacidades profesionales.

Además, mejora salarial de los agentes, así como otros beneficios.