×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Senado
Senado

Senado aprueba proyecto crea Policía Especializada en Búsqueda y Rescate de Personas Desaparecidas

La decisión se produce un día después de que el Poder Ejecutivo depositara una reforma integral a la Ley Orgánica de la Policía Nacional

    Expandir imagen
    Senado aprueba proyecto crea Policía Especializada en Búsqueda y Rescate de Personas Desaparecidas
    El Senado de la República. (FUENTE EXTERNA)

    El Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 38 de la Ley 590-16 Orgánica de la Policía Nacional, con el fin de crear una Policía Especializada en Búsqueda y Rescate de Personas Desaparecidas y Secuestradas. 

    La iniciativa fue presentada por la senadora Aracelis Villanueva Figueroa.

    La propuesta plantea fortalecer las labores de investigación y localización de personas, al señalar que el actual Departamento de Personas Desaparecidas opera con un número limitado de agentes y con funciones dispersas entre distintas entidades, lo que retrasa las respuestas en estos casos.

    RELACIONADAS

    El proyecto indica que una unidad especializada permitiría una actuación más rápida y coordinada, especialmente durante las primeras 24 a 48 horas, consideradas críticas para encontrar con vida a una persona desaparecida. 

    También resalta la importancia de incorporar tecnología avanzada, como reconocimiento facial, rastreo digital, análisis de patrones de comportamiento, unidades caninas y drones, así como bases de datos centralizadas.

    La modificación aprobada establece que la nueva policía especializada estará adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), e incluye nuevas disposiciones sobre la permanencia y dedicación exclusiva de los agentes asignados a esta dirección.

    Reforma a la Ley de la Policía

    La aprobación ocurre un día después de que el Poder Ejecutivo depositara en el Senado un extenso proyecto de reforma a la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional

    El documento, compuesto por 137 páginas y 314 artículos, propone modernizar la institución, reorganizar la carrera policial y fortalecer la seguridad pública.

    Según el mensaje remitido por el presidente Luis Abinader, la reforma plantea tres categorías dentro de la carrera policial, directiva, intermedia y agente patrullero, incorpora nuevos protocolos de patrullaje, refuerza la formación académica y prioriza el respeto a los derechos fundamentales.

    • También incluye mecanismos de supervisión interna y externa orientados a prevenir la corrupción y garantizar la disciplina.

    Este martes, los legisladores enviaron a comisión la propuesta de reforma policial para su estudio.

    TEMAS -

       Periodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)