Senado aprueba proyecto crea Policía Especializada en Búsqueda y Rescate de Personas Desaparecidas

El Senado de la República. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 38 de la Ley 590-16 Orgánica de la Policía Nacional, con el fin de crear una Policía Especializada en Búsqueda y Rescate de Personas Desaparecidas y Secuestradas.

La iniciativa fue presentada por la senadora Aracelis Villanueva Figueroa.

La propuesta plantea fortalecer las labores de investigación y localización de personas, al señalar que el actual Departamento de Personas Desaparecidas opera con un número limitado de agentes y con funciones dispersas entre distintas entidades, lo que retrasa las respuestas en estos casos.

El proyecto indica que una unidad especializada permitiría una actuación más rápida y coordinada, especialmente durante las primeras 24 a 48 horas, consideradas críticas para encontrar con vida a una persona desaparecida.

También resalta la importancia de incorporar tecnología avanzada, como reconocimiento facial, rastreo digital, análisis de patrones de comportamiento, unidades caninas y drones, así como bases de datos centralizadas.

La modificación aprobada establece que la nueva policía especializada estará adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), e incluye nuevas disposiciones sobre la permanencia y dedicación exclusiva de los agentes asignados a esta dirección.

Reforma a la Ley de la Policía

La aprobación ocurre un día después de que el Poder Ejecutivo depositara en el Senado un extenso proyecto de reforma a la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional.

El documento, compuesto por 137 páginas y 314 artículos, propone modernizar la institución, reorganizar la carrera policial y fortalecer la seguridad pública.

Según el mensaje remitido por el presidente Luis Abinader, la reforma plantea tres categorías dentro de la carrera policial, directiva, intermedia y agente patrullero, incorpora nuevos protocolos de patrullaje, refuerza la formación académica y prioriza el respeto a los derechos fundamentales.

También incluye mecanismos de supervisión interna y externa orientados a prevenir la corrupción y garantizar la disciplina.

Este martes, los legisladores enviaron a comisión la propuesta de reforma policial para su estudio.