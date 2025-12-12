El 4% para la educación se repartirá entre escuelas y universidades, según proyecto de fusión

El 4 % del PIB ya no sería exclusivo del nivel primario y secundario, sino que abarcará "todos los niveles", lo que incluye por primera vez a la educación superior ( ARCHIVO )

El Poder Ejecutivo sometió ayer jueves un proyecto de ley que redefine el sistema educativo dominicano y establece que el 4 % del PIB ya no sería exclusivo del nivel primario y secundario, sino que abarcaría "todos los niveles", lo que incluye por primera vez a la educación superior, de acuerdo con la modificación al artículo 197 de la Ley 66-97 consignada en la iniciativa.

El cambio se produce porque el proyecto crea un Sistema Educativo Nacional único dirigido por el Ministerio de Educación, que, a partir de la promulgación de la ley, tendría bajo su rectoría tanto la educación inicial, primaria y secundaria como las universidades, según establecen los artículos 1 y 3 de la pieza.

La propuesta legislativa dispone la fusión total del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd), transfiriendo todas sus funciones, competencias y atribuciones al órgano rector de la educación preuniversitaria.

Esa integración está contenida en el artículo 3, mientras que el artículo 1 define que el Minerd asumirá la conducción del "Sistema Educativo Nacional en todos sus niveles, incluyendo la educación superior".

Aunque el proyecto aclara que la reorganización se realizará con "respeto a la autonomía universitaria", el artículo 4 establece que el Ministerio podrá regular los asuntos propios del sistema universitario "en la medida necesaria", lo que amplía el alcance regulatorio del ministro.

Eliminación de organismos

La propuesta también elimina las dos principales instancias de gobernanza educativa del país.

El artículo 20 suprime tanto el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT) como el Consejo Nacional de Educación (CNE).

Ambos serán sustituidos por un nuevo Consejo Consultivo de Educación, que solo podrá opinar en asuntos educativos, pero no tendrá poder de decisión, ya que los dictámenes serán asumidos por el ministro.

El artículo 18 especifica que este órgano será exclusivamente consultivo y que las decisiones seguirán siendo prerrogativa del ministro.

El proyecto establece que el ministro deberá consultar al nuevo consejo antes de adoptar decisiones estratégicas como habilitaciones, acreditaciones, actualizaciones curriculares y temas de formación docente.

Sin embargo, esas consultas no serán vinculantes.

Esta característica se desprende del artículo 19, que enumera los asuntos sometidos a consulta obligatoria, pero mantiene la autoridad de decisión en manos del ministro.

Nuevos viceministerios

En materia de organización interna, el Minerd incorporará un Viceministerio de Educación Superior y un Viceministerio de Aseguramiento de la Calidad Educativa, ambos integrados formalmente en la estructura del ministerio.

Las funciones del primero —que incluyen investigación, innovación, internacionalización y desarrollo de la carrera académica en el nivel superior— corresponden en parte a las que actualmente posee el casi extinto Ministerio de Educación Superior, dirigido por Franklin García Fermín.

El segundo, encargado de otorgar habilitaciones, acreditaciones y certificaciones, así como de ejecutar procesos de evaluación en todos los niveles del sistema, está descrito en el artículo 13 y también asume algunas de las funciones del Mescyt.

Otros cambios

La estructura prevista también contempla la incorporación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) al Consejo Consultivo.

Asimismo, las juntas regionales y distritales continúan siendo parte de la estructura descentralizada del ministerio, pero ahora dentro de un sistema que integra la educación universitaria bajo una misma rectoría, según dispone el artículo 7 del proyecto.

La fusión se llevará muchos empleados

En cuanto al personal, el proyecto ordena la evaluación de todos los empleados activos del Mescyt para determinar su reubicación o reconocimiento de derechos adquiridos, proceso que estará a cargo del Ministerio de Administración Pública, según el artículo 26.

Los activos y partidas presupuestarias también serán transferidos al Minerd, según los artículos 27 y 28.

La iniciativa transfiere igualmente todos los programas, responsabilidades, contratos, autorizaciones y funciones del Mescyt al Ministerio de Educación.

Además, la pieza establece la transferencia total de competencias, mientras que los artículos 23 y 24 ordenan que toda referencia legal, reglamentaria o contractual previa al Mescyt o a sus órganos rectores sea entendida, en lo adelante, como referencia al Minerd o al nuevo Consejo Consultivo.

Nuevas leyes en camino

En sus artículos finales, la iniciativa declara como alta prioridad una reforma integral del sistema en todos sus niveles y establece que, en un plazo de 12 meses, el Poder Ejecutivo deberá someter proyectos de modificación a la Ley General de Educación 66-97, a la Ley 139-01 de Educación Superior y a una nueva normativa sobre ciencia, tecnología e innovación.