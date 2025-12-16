Senado da luz verde a dos préstamos por más de RD$15 mil millones para línea 2 del Metro y el agro

Un tren durante una prueba en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JESÚS GÓMEZ )

El Senado de la República aprobó este martes, en única discusión y sin contratiempos, dos contratos de préstamos que juntos suman 15,687,276,726.24 de pesos, recursos que serán destinados al sector agrícola y a ampliar la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.

Las iniciativas, remitidas por el Poder Ejecutivo, ya habían recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados y forman parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la seguridad alimentaria y el transporte masivo.

Uno de los contratos corresponde a un convenio de préstamo suscrito entre la República Dominicana y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), destinado al Proyecto para el Mejoramiento del Financiamiento Agrícola para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor Alimentaria.

El acuerdo establece un financiamiento de hasta 10,930,000,000 de yenes japoneses, equivalentes a unos 4,449,693,369.24 de pesos.

De acuerdo con el documento aprobado, los fondos serán utilizados para mejorar el acceso al crédito del sector agrícola, fortalecer los procesos productivos y aumentar la sostenibilidad de la cadena de valor de los alimentos a nivel nacional.

El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Agricultura, con un esquema que combina asistencia técnica, consultorías especializadas y mecanismos de financiamiento dirigidos a productores, mipymes y cooperativas.

Inversión en el Metro

El segundo contrato aprobado por el Senado corresponde a un préstamo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para el Proyecto de Ampliación de la Capacidad de Transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.

Este financiamiento asciende a 178,374,339.00 dólares ( 11, 237, 583,357.00 pesos dominicanos), o su equivalente en euros, y fue suscrito el 28 de mayo de 2025.

Según la resolución legislativa, los recursos serán ejecutados por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y estarán destinados a la adquisición de trenes de seis vagones, la construcción de un taller y cochera, la instalación de sistemas electromecánicos y de señalización, así como la supervisión y realización de estudios técnicos.

El contrato con la AFD contempla un esquema de pago a largo plazo, con 42 cuotas semestrales que se extenderán hasta el 15 de diciembre de 2049, conforme a lo establecido en el acuerdo de crédito.