Senado da luz verde a dos préstamos por más de RD$15 mil millones para línea 2 del Metro y el agro
Uno financiará la cadena de valor alimentaria y el del metro es para comprar tres de seis vagones y otros trabajos
El Senado de la República aprobó este martes, en única discusión y sin contratiempos, dos contratos de préstamos que juntos suman 15,687,276,726.24 de pesos, recursos que serán destinados al sector agrícola y a ampliar la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.
Las iniciativas, remitidas por el Poder Ejecutivo, ya habían recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados y forman parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la seguridad alimentaria y el transporte masivo.
Uno de los contratos corresponde a un convenio de préstamo suscrito entre la República Dominicana y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), destinado al Proyecto para el Mejoramiento del Financiamiento Agrícola para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor Alimentaria.
- El acuerdo establece un financiamiento de hasta 10,930,000,000 de yenes japoneses, equivalentes a unos 4,449,693,369.24 de pesos.
- De acuerdo con el documento aprobado, los fondos serán utilizados para mejorar el acceso al crédito del sector agrícola, fortalecer los procesos productivos y aumentar la sostenibilidad de la cadena de valor de los alimentos a nivel nacional.
El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Agricultura, con un esquema que combina asistencia técnica, consultorías especializadas y mecanismos de financiamiento dirigidos a productores, mipymes y cooperativas.
Inversión en el Metro
El segundo contrato aprobado por el Senado corresponde a un préstamo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para el Proyecto de Ampliación de la Capacidad de Transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.
- Este financiamiento asciende a 178,374,339.00 dólares ( 11, 237, 583,357.00 pesos dominicanos), o su equivalente en euros, y fue suscrito el 28 de mayo de 2025.
Según la resolución legislativa, los recursos serán ejecutados por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y estarán destinados a la adquisición de trenes de seis vagones, la construcción de un taller y cochera, la instalación de sistemas electromecánicos y de señalización, así como la supervisión y realización de estudios técnicos.
El contrato con la AFD contempla un esquema de pago a largo plazo, con 42 cuotas semestrales que se extenderán hasta el 15 de diciembre de 2049, conforme a lo establecido en el acuerdo de crédito.