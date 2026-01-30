×
Senado
El Senado rendirá honores a Ramón Alburquerque en la Asamblea Nacional

Alburquerque fue presidente del Senado en tres ocasiones

    Expandir imagen
    El Senado rendirá honores a Ramón Alburquerque en la Asamblea Nacional
    Ramón Alburquerque. (ARCHIVO)

    El Senado de la República informó que el próximo domingo, a las 10:00 de la mañana, se llevarán a cabo las honras fúnebres oficiales en memoria de Ramón Alburquerque, expresidente del órgano legislativo, quien falleció de cáncer a sus 76 años.

    El acto solemne tendrá lugar en el Salón de la Asamblea Nacional, donde el pleno de senadores y diputados rendirá los honores correspondientes a su investidura y a su legado a la democracia dominicana.

    El Senado destacó que Alburquerque fue una de las figuras más influyentes de la política contemporánea en la República Dominicana. Su vida pública se caracterizó por una formación técnica y un compromiso con la institucionalidad.

    Alburquerque ocupó la presidencia del Senado en tres periodos, consolidándose como un parlamentario de referencia por su manejo del debate político y su conocimiento de la Constitución y las leyes. Representó a su provincia natal, Monte Plata.

    Formación

    Alburquerque fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Además, dirigió entidades estratégicas como la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional Técnico Forestal (Conatef).

    El Senado señala que fue una pieza clave en el sistema de partidos, desempeñándose como presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y siendo uno de los miembros fundadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

    El Senado lamenta fallecimiento

    "Con el fallecimiento del ingeniero Alburquerque, el país pierde a un estadista, a un técnico brillante y a un defensor incansable de los valores democráticos", expresó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, a través de un comunicado.

    "El Senado de la República se une al dolor que embarga a sus familiares, amigos y allegados, así como a toda la familia del Congreso Nacional, y expresa sus más sinceras condolencias ante tan irreparable pérdida", agregó.

