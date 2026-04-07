Proyecto de reforma a ley de partidos sigue en estudio y será discutido con organizaciones el jueves

Durante el encuentro se evaluaron distintos aspectos de la propuesta, que busca introducir ajustes al marco legal vigente, incluyendo nuevos mecanismos de control interno en los partidos políticos. ( DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN )

Representantes políticos se reunieron este martes en el Senado para analizar el proyecto de modificación a la Ley 33-18 de Partidos Políticos, el cual continuará en estudio y será discutido el jueves próximo con las organizaciones con presencia en el Congreso.

El senador Pedro Catrain Bonilla, quien preside la comisión especial que analiza la iniciativa, informó que la pieza aún no será conocida en el pleno, ya que se mantiene en un proceso dinámico de revisión.

Durante el encuentro se evaluaron distintos aspectos de la propuesta, que busca introducir ajustes al marco legal vigente, incluyendo nuevos mecanismos de control interno en los partidos políticos.

Unidades de control interno

Entre los puntos planteados figura la creación obligatoria de unidades de control interno, encargadas de verificar las credenciales de aspirantes y militantes, así como supervisar el cumplimiento de las normas.

El delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), Sigmund Freund, explicó que la iniciativa también pretende fortalecer la capacidad de los partidos para vetar o filtrar aspiraciones que no cumplan con sus criterios.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, valoró el trabajo de la comisión especial y destacó que el proyecto incorpora herramientas para que los partidos y la JCE puedan evaluar, ratificar o sustituir candidaturas.

Además, reiteró que uno de los objetivos es reforzar los controles sobre la participación política, especialmente en lo relativo al financiamiento y la postulación a cargos electivos.