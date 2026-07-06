Congresistas ven insuficiente la ley policial que estudian y admiten no frenará abusos de agentes

Miembros de la Policía Nacional durante una formación frente a la sede de la institución. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La muerte del joven Darlin Mercado Reyes, a manos de un agente policial en el sector Herrera, un hecho que reavivó el malestar por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, llevó este lunes a legisladores de distintas bancadas a pronunciarse sobre la reforma policial que estudia el Congreso.

Aunque defendieron la necesidad de transformar la institución, coincidieron en que el proyecto de ley que estudia el Senado, por sí solo, no evitará nuevas ejecuciones extrajudiciales ni otros abusos cometidos por agentes.

Las declaraciones se producen mientras el Senado analiza un proyecto de ley que busca modificar el marco legal de la Policía Nacional como parte del proceso de reforma impulsado por el Gobierno.

El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Barón Duluc, sostuvo que la iniciativa legislativa es importante, pero aseguró que el comportamiento de los agentes no depende exclusivamente de una nueva ley.

"La reforma es importante, pero para que una policía se maneje bien o mal no es un tema de reforma policial, es un tema del manejo y de cómo funciona la Policía", afirmó.

Policías sin condiciones

A su juicio, aún existen agentes que no reúnen las condiciones para pertenecer a la Policía Nacional, por lo que insistió en continuar fortaleciendo la formación, mejorar las condiciones laborales y aumentar la coordinación entre la Policía, las autoridades civiles y el Ministerio Público.

Desde la Cámara de Diputados, el legislador oficialista Eugenio Cedeño planteó que el principal problema no radica en la aprobación de una nueva ley para la Policía, sino en la cultura institucional y en los mecanismos de selección de quienes ingresan a la Policía.

Incluso, sostuvo que muchas de las transformaciones necesarias pueden realizarse sin necesidad de aprobar una nueva ley.

Cedeño consideró que la institución debe depurar a quienes presentan conductas violentas o incompatibles con la función policial y cuestionó que agentes con poca preparación reciban armas en un corto período de formación.

También defendió un modelo de policía más cercano a las comunidades, con agentes asignados de manera permanente a sectores específicos para fortalecer el vínculo con los ciudadanos y evitar actuaciones represivas.

En la misma línea, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez consideró que una nueva legislación no será suficiente para modificar la actuación de los agentes.

A su parecer, el problema responde a una cultura institucional que permite excesos policiales y no únicamente a la falta de una reforma legal.

"Yo no creo que una ley pueda cambiar eso. Se requiere una visión del Gobierno y de Estado que lamentablemente el presidente Abinader no nos ofrece", afirmó.

Alianza País pide una transformación total

El diputado de Alianza País, Pedro Martínez, condenó la muerte del joven en Herrera y afirmó que el país enfrenta un problema estructural dentro de la Policía Nacional "que va más allá de aprobar una nueva ley".

Aunque reconoció que existe un debate sobre si la reforma legal ayudaría a reducir estos casos, consideró que el origen del problema está en los procesos de selección de los agentes y no tanto en una ley.

Sostuvo que quienes ingresen a la institución deberían someterse a evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y pruebas para detectar consumo de sustancias.

La reforma sigue bajo estudio

Las declaraciones de los congresistas se producen mientras el Senado continúa estudiando el proyecto de ley de reforma policial, que ya lleva siete meses sin avances claros.

A pesar de que el proyecto puede perimir si no se aprueba antes del 26 de julio, los miembros de la comisión especial que estudian la reforma policial garantizaron hace una semana que la iniciativa sería aprobada sin contratiempos en la legislatura actual.