Senado completa comisión bicameral que analizará las modificaciones al Código Penal

Ricardo de los Santos, presidente del Senado, al momento de dejar iniciado los trabajos de este miércoles 8 de julio de 2026.. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de la República completó, durante su sesión de la noche de este miércoles, la comisión bicameral que estudiará las propuestas de modificación al Código Penal, en medio del debate generado por varios de sus artículos.

Ahora, ambas cámaras cuentan con un grupo de legisladores que analizará las adecuaciones con el objetivo de que sean conocidas antes del vencimiento de la actual legislatura, el próximo 26 de julio.

La comisión quedó integrada de la siguiente manera:

Cámara de Diputados: Wandy Batista, presidente; Mayobanex Martínez, Jorge Taveras, Carlos de Pérez, Carmen Williams, Carolina Mercedes, Eugenio Cedeño, Jesús Manuel Sánchez, José Alberto Jiménez, Luis Báez, Luis Gómez, Miguel Arredondo, Rosendy Polanco, Rubén Peñaló y Sadoky Duarte.

Senado: María Ortiz, Pedro Catrain, Santiago Zorrilla, Omar Fernández, Cristóbal Castillo, Rogelio Genao, Félix Bautista, Franklin Romero, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc, Pedro Tineo, Aneudys Ortiz y Lía Díaz.

Declaraciones de Félix Bautista

Hasta el momento, la comisión ha recibido tres proyectos de modificación, entre ellos uno relativo al artículo 393 de la Ley 74-25.

Las iniciativas fueron sometidas por los diputados Charlie Mariotti, Rogelio Genao y la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, integrada por representantes de las diferentes bancadas políticas.

El senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, afirmó que, a su juicio, las adecuaciones al Código Penal no deben contemplar sanciones privativas de libertad para los casos de difamación, sino sanciones económicas.

"Como senador, entiendo que las adecuaciones al Código Penal no deben establecer sanciones punitivas, sino sanciones económicas", expresó.

En ese sentido, sostuvo que, si se produce un proceso por difamación, la sanción no debería ser cárcel, sino una multa económica.

Plazos y modificaciones

"Hay referencias internacionales, por ejemplo, en Argentina y Panamá. Incluso Nicaragua, que es una dictadura y donde hay presos políticos y exiliados, establece sanciones económicas por la expresión y difusión del pensamiento", señaló.

Asimismo, felicitó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por conformar la comisión bicameral que estudiará la pieza y las posibles modificaciones.

"Ahora, de manera conjunta, ambas cámaras analizaremos las posibles modificaciones y pienso que, en el plazo de una semana, el proceso podría estar resuelto", manifestó.

El legislador planteó que las modificaciones no excedan las 12 o 13 y propuso la celebración de vistas públicas para escuchar a los distintos sectores.

"Que esas modificaciones no superen el 3 % del total del Código. Así, antes de que concluya la legislatura, podría alcanzarse un consenso, promulgarse antes del 26 de julio y entrar en vigencia", afirmó.

Finalmente, aseguró que en ocho o nueve días las modificaciones al Código Penal podrían estar verificadas.

La fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, está prevista para el 3 de agosto.

De hecho, distintas instituciones han advertido que algunos artículos del código podrían afectar derechos y garantías relacionados con la libertad de expresión, la responsabilidad por negligencia médica, los derechos reproductivos, la responsabilidad penal, la difamación, la injuria y la no discriminación.

Por las observaciones el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco dijo en una reunión ayer martes que el propósito no es que el código sea cambiado en su totalidad, sino que se observen los artículos que han sido cuestionados.

El congreso finalizó este miércoles la fase de crear la comisión bicameral ahora se espera que dichos diputados y senadores evalúen los proyectos de modificación que reciban y rindan un informe sobre los mismos.