La senadora por la provincia Puerto Plata, Ginnette Bournigal, salió la tarde de este miércoles en defensa de la Policía Nacional tras los recientes cuestionamientos sobre el accionar de miembros violento y letal de la institución.

Durante su turno de ponencia en la sesión de hoy en el Senado de la República, la legisladora afirmó que la Policía de hoy está mejor preparada que la de años anteriores.

"Estoy muy ronca, pero no voy a dejar de hablar. Yo voy a defender a la Policía, a la Policía honesta, a los profesionales como los que hay en Puerto Plata", expresó.

Bournigal sostuvo que el cuerpo policial ha mejorado de manera progresiva, al igual que las Fuerzas Armadas.

"¿Vamos a seguir acabando con las instituciones que tenemos? La Policía que tenemos hoy es mejor y está preparada; por eso tenemos que dar respeto a la Policía Nacional", manifestó.

La reforma policial ha ocupado buena parte del debate entre los legisladores del Congreso Nacional, donde la mayoría de los senadores ha abogado por fortalecer la estructura y el funcionamiento de la institución.

Un minuto de silencio por muerte de Darlin

Al inicio de la sesión, la Cámara Alta guardó un minuto de silencio por la muerte de Darlin Mercado, quien falleció tras recibir un disparo a quemarropa por un cabo de la Policía Nacional.

En contraste con la intervención de Bournigal, el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, expresó su preocupación por los recientes hechos violentos en los que han estado involucrados agentes policiales.

"Uno de los temas que más preocupa es la seguridad ciudadana. La Constitución establece que la Policía tiene que salvaguardar la vida de los ciudadanos, así como prevenir y controlar los delitos", señaló.

El legislador consideró pertinente preguntarse si esa misión se ha estado cumpliendo.

"Los hechos que han conmocionado al país, incluyendo el caso de Darlin, quien fue asesinado por una patrulla, son situaciones que evidencian que la relación entre la Policía y la ciudadanía atraviesa una profunda crisis de confianza", afirmó.

Asimismo, aseguró que el caso del joven de Herrera no constituye un hecho aislado. Recordó que, en lo que va de año, más de 143 personas han perdido la vida durante actuaciones policiales reportadas como "intercambios de disparos".

"Esa realidad debe llevarnos a una reflexión. Una democracia no puede normalizar que la muerte forme parte del debate cotidiano sobre la seguridad ciudadana. Reconozco que el proyecto de ley orgánica que cursa en este Senado incorpora algunos avances, pero no son suficientes", concluyó.

Pasadas las 6:00 de la tarde, el Senado de la República continuaba debatiendo la posible aprobación del proyecto que modifica la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional.

La muerte de Darlin Mercado ha vuelto a colocar bajo escrutinio el uso de la fuerza por parte de agentes policiales y la efectividad del proceso de transformación que impulsa el Estado.

El caso ha generado indignación en distintos sectores y reavivado las exigencias de una reforma que garantice mayores controles, transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución.

Mientras el Congreso discute los cambios a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el caso de Darlin Mercado Reyes se ha convertido en uno de los principales referentes del debate sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión y prevenir que hechos similares vuelvan a repetirse.

De hecho diversos sectores se han pronunciado con cacerolazos en denuncia de hechos policiales y otros problemas que según manifiestan los ciudadanos, aquejan al país.