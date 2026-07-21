Diputados extenderán plazo de estudio de la reforma policial: solo han revisado 15 de 342 artículos

Miembros de la Policía Nacional en formación frente a la sede de la institución. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La comisión permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados solicitará una extensión del plazo que le otorgó el pleno para estudiar el proyecto de ley de reforma policial, luego de que hasta este martes solo haya revisado alrededor de 15 de los 342 artículos que contiene la iniciativa de 516 páginas.

El legislador Carlos Sánchez, quien preside la comisión, explicó que el plazo fijado por el pleno vence este martes, pero consideró "inviable" rendir un informe en esas condiciones por la magnitud del proyecto.

Por ello, adelantó que la comisión pedirá más tiempo para continuar con el análisis antes de presentar sus conclusiones, en un ambiente que mantiene apurados a los diputados porque la legislatura cierra el domingo.

Sánchez indicó que la comisión ha celebrado cuatro reuniones desde que el proyecto fue remitido por el Senado el pasado 13 de julio.

"Hemos estado trabajando desde la semana pasada. Esta es la cuarta reunión que realizamos desde que llegó el proyecto del Senado", expresó.

Señaló que, aunque el plazo establecido concluye este martes, la legislatura ordinaria no finaliza hasta el próximo domingo 26 de julio a la medianoche, por lo que aún disponen de varios días para continuar el estudio de la iniciativa.

Según explicó, el avance es limitado porque la comisión ha revisado íntegramente el texto recibido del Senado, incluidos los considerandos y las vistas que acompañan el proyecto, lo que consumió buena parte del tiempo disponible.

"Son 516 páginas y apenas hemos revisado alrededor de 15 artículos", reveló.

Ocho observaciones

El presidente de la comisión informó que, hasta el momento, ya surgieron alrededor de ocho observaciones al proyecto, aunque precisó que ese número podría aumentar conforme avance la lectura de los artículos restantes.

Explicó que las observaciones se van incorporando al informe de manera progresiva, a medida que los legisladores detectan aspectos que consideran necesario revisar.

Sánchez dijo que prefiere no divulgar todavía el contenido de esas observaciones hasta que la comisión adopte una posición conjunta.

Recordó que la comisión está integrada por 15 diputados, aunque cualquier legislador de las distintas bancadas puede presentar propuestas o recomendaciones sobre una iniciativa que calificó de gran importancia para el país.

En caso de que los diputados decidan modificar el proyecto, la iniciativa volvería al Senado para una nueva aprobación con los cambios.

Abiertos a escuchar sectores

El diputado también informó que la comisión evalúa la posibilidad de invitar a distintos sectores vinculados con la reforma para escuchar sus planteamientos y enriquecer el estudio del proyecto.

Indicó que esa decisión todavía no ha sido tomada y que será la propia comisión la que determine si convoca a representantes de instituciones u organizaciones.

Riesgo

Sánchez explicó que el futuro del proyecto dependerá de las decisiones que adopte la comisión y posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados.

Indicó que, si el proyecto es aprobado sin modificaciones, podría completar el trámite legislativo antes del cierre de la legislatura.

Sin embargo, advirtió que si los diputados introducen observaciones, la iniciativa deberá regresar al Senado para su conocimiento, lo que podría impedir que concluya su proceso antes del 26 de julio, fecha en que finaliza la legislatura y en la que el proyecto podría perimir.

Pese a ese escenario, reiteró que la prioridad de la comisión es realizar "un estudio responsable de la iniciativa y no acelerar su aprobación".