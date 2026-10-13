La diputada Millys Martínez, quien fue esposada por agentes de la Policía Nacional durante las fiestas patronales de Elías Piña, ofreció este martes ante la Cámara de Diputados su versión de los hechos y denunció agresión y abuso de autoridad por parte de un miembro de la institución.

Martínez explicó que el conflicto comenzó cuando agentes policiales intervinieron por la música que se reproducía desde un vehículo durante la fiesta popular en el municipio de Comendador.

De acuerdo con su versión, el joven atendió tanto su llamado como el de las autoridades, apagó la música, cerró su vehículo y se marchó. Sin embargo, fue interceptado por los agentes, quienes, según denunció, intentaron maltratarlo.

La legisladora sostuvo que decidió intervenir porque consideró que el joven estaba en peligro y que la situación podía tener consecuencias más graves.

"Si lo tengo que hacer nuevamente por la gente de mi pueblo, lo voy a hacer. Porque si yo no estuviera ahí, hoy hubiera un joven muerto", afirmó.

Diputados abandonan la sesión

Tras escuchar la intervención de Martínez, los diputados se retiraron del hemiciclo en solidaridad con la legisladora. La salida dejó solo a 23 congresistas presentes, por lo que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, decidió suspender la sesión por falta de quorum.

La reacción se produjo después de que Martínez pidiera a sus compañeros que no vieran el incidente como un problema personal, sino como una situación que compromete la dignidad del Congreso y los derechos de los ciudadanos.

Cuestiona a Faride Raful

La diputada cuestionó que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, no se haya pronunciado sobre el caso y afirmó que su silencio le resulta "doloroso", especialmente por tratarse de una funcionaria que también fue legisladora y que, según recordó, defendía los derechos de las mujeres.

"Ministra Faride, su silencio duele. Usted es mujer, usted fue legisladora, hablaba mucho de derechos. Hoy calla y su silencio lastima a quienes esperamos de usted", manifestó.

La legisladora sostuvo que, antes de ocupar una curul, es médica, trabajadora social, madre, hija y ciudadana, por lo que su investidura no la hace superior a los demás.

"Mi investidura no me hace superior a nadie, pero tampoco le da derecho a nadie a humillarme, agredirme ni atropellar mi dignidad", expresó.

Martínez solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de lo ocurrido.

La representante también advirtió que el caso debe preocupar a toda la sociedad. Consideró que, si una diputada puede ser víctima de un atropello, otros ciudadanos que carecen de una plataforma pública para denunciar situaciones similares podrían encontrarse aún más desprotegidos.

"Si una diputada es víctima de semejante abuso, ¿qué se puede esperar del agricultor, del motorista, de una madre humilde o cualquier ciudadano que no tiene una tribuna para denunciarlo?", cuestionó.