Diputada Maribel Almánzar retira proyecto sobre regularización de documentos

La diputada Maribel Altagracia Almánzar de Ogando. ( TOMADA DE LA CUENTA DCÁMARA DE DIPUTADOS )

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando, anunció este miércoles el retiro del proyecto de ley sobre regularización de documentos, luego de que la organización política se desvinculara de la iniciativa, al considerar que corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) conducir estos procesos bajo criterios rigurosos.

La Dirección Ejecutiva del PRM también pidió a la legisladora del Distrito Nacional que desistiera del proyecto, que buscaba establecer un régimen especial para determinar o reconstruir la identidad y regularizar la documentación personal de personas que han desarrollado su vida en República Dominicana utilizando documentos dominicanos.

La justificación de la diputada se sustentaba en que existen personas que enfrentan impedimentos para renovar sus documentos de identidad debido a irregularidades registrales o documentales.

Durante la sesión de hoy en la cámara baja, Almánzar de Ogando rechazó las acusaciones que, según afirmó, se difundieron sobre las intenciones de su propuesta, entre ellas que buscaba unificar la isla o entregar cédulas a extranjeros indocumentados.

"Mi intención fue proteger la nacionalidad dominicana, ese fue mi error" , expresó la congresista, quien sostuvo que la iniciativa procuraba atender los casos de dominicanos que han tenido dificultades para renovar sus documentos de identidad.

La legisladora explicó que el proyecto contemplaba investigar cada caso antes de determinar la condición jurídica de los solicitantes. Si se comprobaba que eran dominicanos, les correspondería una cédula nacional y sí se establecía que eran extranjeros, recibirían el tratamiento correspondiente a su condición.

"Si después de investigar, no se puede determinar la nacionalidad, el proyecto contempla un documento especial con la indicación de nacionalidad no determinada y no vota", indicó.

Almánzar de Ogando reconoció que esta última disposición generó confusión, pero aseguró que su propósito era evitar que se expidieran cédulas dominicanas sin comprobar previamente la nacionalidad de sus titulares.

Cuestiona posición de sus compañeros del PRM

La diputada también cuestionó las críticas de algunos compañeros de su organización política, al considerar que emitieron opiniones sin conocer suficientemente el contenido de la iniciativa.

"Lamento que en mi país haya tanta gente opinando sin documentarse, sin leer. Incluso algunos de mis compañeros diputados olvidaron que los bomberos no se le pisan la manguera. Opinaron de manera un poco destemplada y desconsiderada hacia una diputada igual que ellos", enfatizó.

Sobre su decisión de retirar el proyecto, explicó que la Junta Central Electoral emitió una resolución que atiende parte de las situaciones que motivaron su propuesta, particularmente los casos de personas que ya tienen cédula y enfrentan dificultades para renovarla.

Aunque afirmó que su iniciativa tenía un alcance más amplio, señaló que coincidía con las medidas del organismo electoral en la búsqueda de soluciones para esos ciudadanos.