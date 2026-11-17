El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. )

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aclaró este martes que los legisladores no buscan frenar la reducción de 20 diputados que entrará en vigor en el 2028, sino revisar algunos de los criterios utilizados por la Junta Central Electoral (JCE) para distribuir los representantes entre las provincias.

Pacheco explicó que los diputados no se oponen a la disminución de la matrícula legislativa, pues fue la propia Asamblea Nacional Revisora la que aprobó esa modificación constitucional.

Sin embargo, señaló que algunos de los parámetros empleados por la Junta podrían ser diferentes para hacer más viable la distribución.

"Hay gente que sale y dice que nosotros estamos en contra de reducir los diputados. Fuimos nosotros los que tomamos esa decisión", expresó el legislador, quien recordó que la medida fue aprobada por la Asamblea Nacional Revisora, integrada por 222 miembros, de los cuales 190 eran diputados.

Decisión heroica

El presidente de la Cámara Baja calificó como "heroica" la decisión de los legisladores de reducir su propia matrícula y consideró que no siempre se reconoce la importancia de esa decisión.

Asimismo, indicó que las observaciones sobre la distribución de los diputados serán canalizadas a través de los partidos políticos, como parte de las discusiones que se desarrollan en torno a la propuesta de la Junta Central Electoral.

El legislador pidió esperar a que el organismo electoral emita su resolución definitiva y evitar que el debate genere la impresión de que los diputados pretenden protestar contra una decisión que ellos mismos aprobaron.

"Lo que estamos señalando es que algunos aspectos de la JCE pudieran ser modificados para mejor viabilizarlos para el bien del país", sostuvo Pacheco.

Menos diputados

La propuesta del organismo electoral contempla que 13 demarcaciones pierdan representación en la Cámara de Diputados.

Además de Santo Domingo, que tendría ocho legisladores menos, el Distrito Nacional y Santiago pasarían de 18 a 17 diputados cada uno.

San Cristóbal reduciría su representación de 10 a nueve; La Vega, de siete a seis; Puerto Plata, de seis a cinco; La Altagracia y San Pedro de Macorís, de cinco a cuatro; mientras que Azua, Barahona, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y Valverde pasarían de tres a dos diputados.