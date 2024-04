Minuto a minuto: Debates senatoriales

08:40 p.m.abril 22, 2024

Collante opina que la Cámara de Cuentas no está ejerciendo debidamente sus funciones. Cita que el mayor problema es que sus miembros son elegidos por sus nexos políticos, cuando en su lugar deben ser seleccionados profesionales en esos cargos.

Indica que no es necesario reformar la ley que crea este organismo, si no designar personas no vinculadas a la política.