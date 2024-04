Minuto a minuto: debate presidencial entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez

10:01 p.m.abril 24, 2024

Pasan las 10:00 p.m. Leonel comienza su exposición final. Indica que a él también le tocó enfrentar varias crisis durante sus gestiones de gobierno y "salimos airosos". "De manera que el tema ha sido cómo se gerenciar esas crisis que se nos presentan continuamente.", puntualiza Fernández.

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo incluye una anécdota para ilustrar el rumbo del actual gobierno presidido por su contendor Luis Abinader. "Ahorita escuché al candidato Abel Martínez mencionar a Cristóbal Colón, y resulta que en la calle me encontré con una persona que me dijo que gobierno se le parecía a Cristóbal Colón, y yo me quedé medio pensativo, y 'dice sí, este gobierno se parece a Colón porque cuando salió no sabía para dónde iba y cuando llegó no sabía a dónde estaba'".

"Y efectivamente es lo que un poco ha ocurrido, medio desorientado está el gobierno y no ha logrado satisfacer y no ha logrado satisfacer ninguna de las aspiraciones que tiene el pueblo dominicano...".

Fernández, recurrió al béisbol, del que es gran conocedor, para parodiar, en lo que ha fallado esta gestión.

"En materia de crecimiento este gobierno se ponchó; en lo que tiene que ver con el alto costo de la vida, este gobierno se ponchó, en el control de la inflación, la calidad de los servicios públicos, salud, educación, este gobierno se ponchó. La sociedad requiere de un nuevo bateador, un bateador con experiencia que pueda enfrentar los desafíos de la actualidad", fueron parte de las palabras concluyentes de Leonel Fernández.

Promete que en un gobierno de la Fuerza del Pueblo "hará una nueva sociedad fundamentada en la economía del conocimiento para un nuevo impulso de desarrollo para la República Dominicana.