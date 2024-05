Luis Abinader: "No tengo ningún temor sobre el torneo electoral"

A sólo cinco días de que se celebren las elecciones presidenciales y congresuales del país, el presidente Luis Abinader está más que tranquilo con las expectativas del proceso electoral.

De hecho, aseguró que no tiene ningún temor sobre el proceso electoral y cree que será un torneo "ejemplar".

El mandatario ofreció estas declaraciones en LA Semanal con la Prensa, al ser cuestionado sobre si hay algo que le preocupa sobre el desarrollo del proceso.

"Así como fue el de febrero, quizás de los más eficientes en la historia, teníamos los resultados a pocas horas, yo pienso que eso va a ser así. Se ha cumplido con todo, la verdad que creo que va a ser un proceso ejemplar", expresó.

Fake news

El mandatario también se refirió a las noticias falsas que circularon en la última semana sobre las declaraciones que ofreció con relación a los motoristas.

La oposición alegó que el mandatario calificó de "plaga" a los motoristas, mientras el oficialismo afirma que el mandatario se refería a placas.

"Uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza" Luis Abinader Presidente de la República

Sobre la distorsión de sus declaraciones, Abinader recordó que solo faltan cinco días para las elecciones por lo que escucharemos más "fake news".

"Y se van a inventar más cosas, la desesperación los lleva a eso. Pero yo les digo también, yo he participado muchas otras veces en política y he perdido. Uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza", expresó.

Observadores

El jefe de Estado destacó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es el que más ha invitado observadores internacionales a los torneos electorales y reveló que hay unos ocho o nueve expresidentes confirmados como observadores a las elecciones congresuales y presidenciales.

"Si no me falla la memoria, creo que estamos hablando de 150 observadores internacionales, de los cuales ocho o nueve expresidentes de diferentes países que van a llegar, están todos no solamente invitados sino confirmados", dijo.

Sostuvo que quiere que el mundo vea las elecciones y que sean "lo más transparente posible".

Lucha corrupción

Abinader resaltó que el país ha avanzado en la lucha contra la corrupción en todos los niveles, sin embargo, reconoció que la inmigración haitiana se ha agudizado, pero dice es fruto de la crisis en ese país.

El mandatario respondió así al ser abordado sobre las denuncias de que haitianos indocumentados que son detenidos por las autoridades migratorias evitan ser enviados a Haití o regresan de allí pagando 15,000 pesos.

"Con la situación tan especial que tenemos en Haití, donde también las operaciones de la Dirección de Migración es posible que se hayan multiplicado por diez, pues tenemos un tema que estamos atacando", dijo.

Recordó que se han procesado a varios agentes por temas de corrupción.

"Las fronteras son áreas muy sensibles. En Estados Unidos lo tienen (el problema) con la frontera de México, todavía no han podido parar la gran cantidad de narcóticos que entra por esa frontera, porque también hay corrupción y muchos intereses que se mueven", comentó.

La vuelta por México

Al ser abordado sobre los dominicanos que realizan la vuelta por México, afirmó que el país está avanzando en todas las áreas.

"Tenemos uno de los menores niveles de desempleo, e incluso en la vuelta por México quizás de los países que menos nacionalidad hay es dominicanos", subrayó.

No obstante, admitió que no es fácil "competir en términos económicos con la economía más poderosa del planeta, (porque) siempre van a tener mayores incentivos allá, eso es normal, aunque tengan empleos aquí y eso hay que entenderlo también y por eso (es que) muchos quieren arriesgarse".

Uniforme escolar

El ministro de Educación, Ángel Hernández, quien también dijo presente en el encuentro semanal, respondió a un periodista que cuestionó el uso dado al uniforme escolar por la artista urbana Tokischa, que es complicado prohibir que alguien use un uniforme escolar. "No tengo el dato de lo que hizo Tokischa, pero, en definitiva, es muy complicado poder uno prohibir que alguien se ponga un uniforme escolar".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/13/imagen-ap24132691963900.jpg El caos se ha apoderado del área metropolitana en Puerto Príncipe.

Presidente dice sólo se brindará asistencia de salud a Haití El mandatario habló sobre la ayuda que prestaría República Dominicana ante la llegada de una fuerza multinacional a Haití que, en coordinación con la Policía Haitiana, enfrentaría a las bandas armadas de ese país. Abinader ratificó que el Gobierno dominicano no prestará una ayuda adicional a la asistencia de salud a la misión multinacional de apoyo a Haití, al ser cuestionado nuevamente sobre la posibilidad de que el país pueda ser un punto logístico de entrada de todo tipo de ayuda a Haití de parte de otros países, tal como hizo tras el terremoto de Haití en 2010. "Reiteramos que estamos dispuestos a dar ayuda humanitaria en lo que se refiere a servicios de salud. No daremos ninguna otra ayuda o colaboración en lo que tenga que ver con temas militares, sencillamente, con lo que tiene que ver con las ayudas humanitarias, el tema de nuestros hospitales, en eso obviamente, lo haremos". Destacó que Haití es el segundo socio comercial en términos exportaciones del país y que el comercio entre los países sigue "normal dentro de la situación de Haití".