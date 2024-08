Adocco anuncia apoyo a propuesta de reforma constitucional de Luis Abinader

El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa, saludó este domingo la propuesta de reforma constitucional hecha por el presidente de la República, Luis Abinader, al considerar que los puntos planteados obedecen a un clamor público y vienen a resolver varios "entuertos" como es la celebración de elecciones separadas y la cantidad excesiva de diputados que tiene el país.

"Por ello, nosotros como institución apoyamos esta propuesta de reforma constitucional, porque va a dar respuesta a lo que ha venido siendo un reclamo de la sociedad dominicana que es la unificación de las elecciones", manifestó de De la Rosa.

Según una nota de prensa, precisó que no se han tenido logros significativos al separar las elecciones presidenciales de las municipales, realizando ambos procesos el mismo año y con apenas tres meses de diferencia, lo cual conlleva un gasto innecesario.

Aseguró que la logística que se puede montar para las elecciones municipales puede ser perfectamente la misma que elecciones generales y congresuales "y por ello nosotros saludamos esta iniciativa".

Planteó que también ha sido un clamor de gran parte de la sociedad la reducción de la Cámara de Diputados. También puntualizó que comparada con otras naciones que demográficamente tienen mayor cantidad de ciudadanos, la República Dominicana tiene muchos más diputados, los cuales suman actualmente 190.

Dijo que es partidario de que se pueda definir la representación legislativa tomando en consideración que cada provincia tenga un representante provincial que es el senador, y dos representantes en la Cámara de Diputados, uno rural y otro urbano "y que, a partir del grado de la provincia, el número de diputados pueda ampliarse, pero que nunca pase de cinco diputados", dijo.

"No creo que nadie se vaya a oponer a esta reforma porque no creo que en el país haya un dominicano que no quiera que las elecciones se unifiquen, así como reducir el número de diputados. Y ni hablar de la designación del procurador general de la República, por parte de un órgano de la capacidad jurídica del Consejo Nacional de la Magistratura y, sobre todo, terminar con esa amenaza de modificación de la Constitución para la repostulación presidencial más allá de lo que la misma Constitución establece", afirmó.

Independencia del Ministerio Público

El presidente de Adocco calificó como un hecho histórico que un primer mandatario se desprenda de una prerrogativa como es la designación del procurador general de la República y que en lo adelante se la entregue a un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura.

Consideró que, además, le da mayor independencia y fortaleza el Ministerio Público el hecho de que se especifique en la Constitución que el procurador no podrá ser removido hasta concluir el período para el cual fue designado, y que esto se pueda presentar única y exclusivamente cuando haya incurrido en faltas que pudieran llevar a un juicio político.

Sobre el blindaje que el presidente Luis Abinader busca hacerle a la Constitución para erradicar de una vez por todas la reelección presidencial más allá de dos períodos consecutivos y nunca más, De la Rosa ponderó favorablemente que se introduzca este tipo de "cláusula pétrea", es decir, que no pueda ser reformada posteriormente.

Planteó que, una vez modificada la Constitución, el presidente Luis Abinader estaría en el derecho de poder presentarse a un tercer período porque la Carta Magna que lo escogió ya no sería la misma.

"Sin embargo, él ha establecido que va a renunciar a eso. Y yo creo y me identifico con incluir como cláusula pétrea el hecho de que la Constitución, así como no puede modificarse para cambiar el sistema de Gobierno, tampoco se pueda modificar en lo referente al período presidencial, que pueden ser dos períodos consecutivos y nunca jamás", indicó.

De la Rosa calificó de positivo el proceso de diálogo y consultas que está desarrollando el Poder Ejecutivo con miras a que la propuesta final que se presente al Congreso Nacional el próximo 16 de agosto obedezca a un consenso.

"En una sociedad democrática como la nuestra, pues evidentemente se le debe dar participación a los diversos sectores que inciden en la vida nacional, principalmente a la clase política. Y creo que esto lo que daría es una mayor fortaleza a esta propuesta de reforma constitucional porque tendría el consenso de todos los sectores", concluyó.