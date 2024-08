Miguel Mejía critica a Abinader por sus declaraciones sobre Venezuela

La Unión Europea y 21 países firmaron y difundieron una "Declaración conjunta sobre Venezuela", tras una reunión en Santo Domingo de Guzmán. En ella, estas naciones hacen un llamado a la sensatez y la cordura, solicitando que se respeten los resultados de las pasadas elecciones en Venezuela y se hagan públicas las actas electorales.

En esta declaración, que la firman países como Estados Unidos, España, Italia y diferentes estados de Latinoamérica, se insta al régimen de Maduro que se respete la dignidad y la integridad de las personas, la libertad de expresión y que cese la represión policial.

El presidente Luis Abinader, en su toma de posesión del viernes 16 de agosto, habló sobre Venezuela y recalcó la necesidad de respetar la soberanía del pueblo venezolano.

Diario Libre contactó con Miguel Mejía, ministro para Políticas de Integración Regional de la República Dominicana y líder de Izquierda Unida, para hablar sobre la situación de Venezuela y sobre la postura adoptada por el Gobierno respecto al cuestionado régimen de Maduro.

¿Qué le parecen los resultados que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publicó?

- Nosotros abogamos siempre por una política de paz. La República Dominicana es un país que vive en paz y tiene que fomentar la paz en el mundo. Venezuela tiene sus normas, tiene sus leyes, tiene su constitución y en base a eso debe actuar. El 28 de julio se produjo un proceso electoral en esa hermana nación y fue arbitrado por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, y ese Consejo Electoral es un organismo de arbitraje, el que tiene la competencia para determinar quién ganó y quién perdió. Cualquier insatisfacción que pueda tener el gobierno o la oposición son un asunto que deben ser gestionado dentro del marco de sus normas y de sus leyes y dentro de un marco de soberanía absoluta. Ninguna fuerza exterior, por grande o poderosa que se considere o que sea, tiene el derecho de inmiscuirse en eso. Parece que el presidente ha cometido un error quitándole la solemnidad a ese escenario y en nombre de la paz y de la soberanía cae en una posición de injerencia que le resta autoridad para abogar por la paz y por el buen entendimiento entre los venezolanos.

Tras estas elecciones en Venezuela ha habido manifestaciones y represión policial. ¿Considera que Maduro está respetando la voluntad y libertad del pueblo venezolano?

- Desde el momento en que 10 partidos de oposición van a un proceso electoral y aceptan como árbitro al Consejo Nacional Electoral, le están dando legitimidad a ese proceso electoral. En consecuencia, después que ese organismo está dando los resultados que no son favorables a ellos, ellos no pueden venir ahora a inhabilitarlo porque ellos le dieron legitimidad al participar del proceso electoral y el organismo de arbitraje que de común acuerdo todos aceptaron es el Consejo Nacional Electoral. Independientemente de lo que diga uno o diga el otro, lo válido en este caso es lo que diga el Consejo Nacional Electoral.

¿Abinader debería dar un paso atrás o rectificar?

- El presidente Abinader debió preservar y no comprometer al pueblo dominicano en una visión particular de él como mandatario. Si él hubiese sido un ente imparcial, hubiese podido hacer una contribución al buen entendimiento, a la paz de ese país. Pero él tomó partido al lado de la oposición, al lado de María Corina Machado y al lado de Edmundo González. Con esa parcialidad compromete al pueblo dominicano, y eso no es el sentido del pueblo dominicano, al extremo que produce una ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países, cosa que nunca antes había existido. Y lo meten en el paquete junto con el Presidente de Ecuador, un país donde hay un estado de sitio; y con el presidente de la Argentina, que todos saben ese equilibrio mental que tiene ese presidente. Entonces le están poniendo una mancha negra a la historia diplomática de la República Dominicana por su imprudencia, por estar entrando en cosas que no le competen.

¿Ha tenido la posibilidad de leer esa declaración, el texto completo?

- Es que son dos declaraciones. Lo que fue el discurso de él en el Teatro Nacional y las declaraciones que leen ellos a nombre de un conjunto de países. Si usted la ve, o la lee, o la oye detenidamente, se va a dar cuenta de que tienen un tono, un contenido distinto las dos.

¿Qué le parece la declaración que han firmado los países?

- Que los países amantes de la paz deben abogar por una solución pacífica dentro del marco de la soberanía y de la institucionalidad de Venezuela. Sea el diálogo, sea la parte diplomática, abogar por un proceso de paz y de buen entendimiento.

¿Cómo cree que el gobierno dominicano podría ayudar a esos venezolanos que huyen de su país?

- Bueno, bueno. Venezuela ha mejorado, se puede decir, la calidad de vida, pero se debe a un bloqueo que le han puesto Estados Unidos. Hay que partir de ese principio. Y aquí en la República Dominicana diariamente se nos muere gente en el canal de la Mona, buscando nuevos horizontes y no estamos sometidos al bloqueo que está sometido la hermana República Bolivariana de Venezuela.

En esta declaración conjunta, las 21 naciones citaron el posible fraude electoral del régimen de Maduro. "Tomamos nota del informe preliminar del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela en el que se señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela aún no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto. Tomamos nota asimismo de que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales, que arrojan un resultado distinto al publicado por el CNE".

De momento, el régimen venezolano no ha ofrecido evidencias de las actas electorales, a pesar de la presión internacional. Estos son los países que firmaron la "Declaración conjunta sobre Venezuela".

Sin embargo, a pesar de las evidencias que la oposición venezolana ha ofrecido del fraude electoral, el Ministro para Políticas de Integración Regional, Miguel Mejía, considera que Luis Abinader perjudicó a la República Dominicana. No solo eso, sino que también advirtió de que las palabras del presidente en relación al pueblo venezolano no representan al pensamiento dominicano. Miguel Mejía, quien ha sido cercano a régimen cubano y el venezolano, no habla de la represión y el asesinato de venezolanos en las protestas, sino que defiende al CNE como un organismo competente y válido, a pesar de que no publicaron las actas electorales.

Países signatarios por orden alfabético.



República de Argentina, Canadá, República de Chile, República Checa, República de Costa Rica, República del Ecuador, Reino de España, Estados Unidos de América, República de Guatemala, República Cooperativa de Guyana, República Italiana, Reino de Marruecos, Reino de los Países Bajos, Reino Unido, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú, República Portuguesa, República Dominicana, República de Surinam, República Oriental del Uruguay y Unión Europea.

