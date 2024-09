Falta un mes para que Abel Martínez comparezca ante la fiscalía para prueba de paternidad

Falta solo un mes para que el excandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, comparezca por ante la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago para "tratar asuntos con relación a la prueba de ADN" a la que decidió someterse para comprobar si es el padre de un adolescente, según denuncia su madre.

De acuerdo con su equipo de prensa, Martínez fue quien solicitó someterse a esa prueba ante la imputación de la señora Keire Vargas de que tiene un hijo de 13 años y que su padre es el exdiputado, quien, según ella, "lo ha tenido escondido todos estos años bajo amenazas".

La cita está pautada para el próximo 9 de octubre. Para tales fines, las autoridades requieren el acta de nacimiento del menor y la cédula de identidad de ambas partes.

A propósito, en el país existen varios laboratorios que ofrecen el servicio mediante métodos precisos para identificar una posible relación entre padre o madre y su hijo, a un precio que puede superar los 20,000 pesos, dependiendo del tipo de prueba.

Existen pruebas de paternidad para conocimiento e información personal y para ser utilizada en un procedimiento judicial, como es el caso de Martínez. Estas se conocen como Prueba Privada, personal o confidencial, y Prueba Legal, para uso judicial u otros.

Método

Los métodos más exactos son los de sangre y mucosa oral (saliva).

Aunque existen más de 10 formas de tomar las muestras, los métodos más exactos son los de sangre y mucosa oral (saliva), los cuales son implementados en el país por los laboratorios Referencia, Amadita y Patria Rivas.

La muestra de mucosa oral se obtiene directamente de las personas a analizar, mediante un frotis bucal realizado con bastoncillos de algodón que se introducen en la boca y se frota por el interior de la mejilla.

En su página oficial, Referencia explica que al momento de hacer el estudio deben estar presentes el supuesto padre, el hijo y la madre (siempre que sea posible).

"Preferiblemente todas las personas que serán estudiadas deben tomarse la muestra el mismo día en la cita. Es importante que todos los involucrados observen el proceso", puntualiza. Esto evitaría malentendidos sobre si se le tomó la muestra a la persona correcta.

Prueba en caso de muerte

Método de Paternidad Directa

Los laboratorios ofrecen la opción de realizar un Estudio de Paternidad sin la presencia del padre, a través de dos métodos: Paternidad Directa e Indirecta.

En el primer caso, se le puede tomar la muestra al padre recién fallecido y antes de enterrar, se colecta muestra de cabellos con raíz; luego de enterrado por más de tres meses, se realiza la prueba tomando muestras óseas (huesos).

En tanto, que, en el método indirecto, con personas vivas, se localizan familiares cercanos del padre con los que se pueda realizar la prueba. Por ejemplo, hijos reconocidos y su respectiva madre, o los abuelos paternos y la mamá del hijo en duda, tíos paternos y las respectivas madres, etc.

Resultados



En sentido general, los laboratorios se demoran 10 días laborables para la entrega de los resultados. Solo en casos más complejos de relaciones biológicas (hermandad, abuelos-nietos, tíos-sobrinos etc.) o que sea en el exterior, el promedio puede aumentar a 15 días laborables.

Referencia establece en su web que entrega el resultado en original a la persona que paga el estudio y una copia exacta al resto de los participantes adultos que así lo soliciten.

"Si la prueba ha sido ordenada por la Fiscalía o el Consulado se remite directamente el resultado a la entidad que lo solicita", explica el laboratorio.

Conclusión de los resultados

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/10/whatsapp-image-2024-09-10-at-3.26.20-pm.jpeg Un resultado de 99.99% o más, significa que el supuesto padre es el padre biológico. (FUENTE EXTERNA)

Laboratorio Clínico Patria Rivas expone que a partir del Análisis Probabilístico utilizando la etnia o población correspondiente, se considera la paternidad o maternidad a prior de un 50 % resultando la probabilidad para no exclusión de la paternidad o maternidad de 99.99 %, según sea determinar el vínculo materno o paterno.

Un resultado de 99.99 % o más significa que el supuesto padre es el padre biológico.

Para casos de Exclusión de Paternidad, "el Sr. no es el padre biológico..." quiere decir que no hay dudas de que "usted" no es el padre biológico.