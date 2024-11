El presidente Luis Abinader inauguró ayer la séptima edición del Encuentro Regional del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), que reunió a diez expresidentes de derecha de Iberoamérica para hablar de los desafíos económicos, tecnológicos y políticos de la región Latinoamericana.

Un tema común que abordó la mayoría fue el rechazo a los gobiernos y líderes políticos de izquierda que, a su juicio, coartan la libertad y empobrecen a sus pueblos.

El gobernante dominicano criticó la tendencia continuista de los regímenes latinoamericanos y sus consecuencias negativas.

"Uno de los debates que más pasiones ha suscitado en nuestra región es el del reeleccionismo o continuismo. Sobre este se han peleado revoluciones, hemos visto estallidos, golpes, divisiones y polarización", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/07/septima-edicion-del-encuentro-regional-2024-eddy-vittini71.jpg El séptimo encuentro regional del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) se celebró en Santo Domingo. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/07/septima-edicion-del-encuentro-regional-2024-eddy-vittini79.jpg Eddy VittiniEl séptimo encuentro regional del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) se celebró en Santo Domingo. (EDDY VITTINI)

Abinader afirmó que lo más preocupante de esta discusión ha sido la propensión a cambiar las reglas de juego en beneficio del gobernante de turno y lamentó que la República Dominicana había sido "el peor ejemplo de eso con decenas de modificaciones a lo largo de su vida republicana, tres de ellas en lo que va de siglo.

El exmandatario colombiano, Iván Duque, reconoció el papel del país caribeño en la condena internacional al gobierno de Venezuela y a los resultados de las elecciones de julio pasado.

Sostuvo que, en la región, la democracia está constantemente amenazada. "La amenaza del autoritarismo, la amenaza del populismo que busca la lucha de clases todos los días, la amenaza constante de la polarización de la sociedad y el uso de la post-verdad como herramienta para influenciar las decisiones ciudadanas...., detalló Duque.

Manifestó que la democracia no opera a cabalidad si no tiene una economía de mercado vibrante y dijo que hay países ricos en el mundo que tienen sistemas autoritarios, pero no son prósperos, porque la prosperidad sólo se alcanza cuando hay un marco pleno de libertades y de democracia.

"Los expresidentes que estamos hoy acá estamos para darle fortaleza, impulso y proyección a una iniciativa que tiene que servir para contener a aquella égida que tanto daño le hace a América Latina que es el Foro de Sãu Paulo y el Grupo de Puebla, que se autodenominan progresistas, pero que en realidad son pobrecistas, porque han empobrecido a todos los pueblos dónde han gobernado", remarcó el exgobernante de Colombia.

En este Séptimo Encuentro del CAPP participaron también Mariano Rajoy (España), Guillermo Lasso y Jamil Mahuad (Ecuador), Mariano Abdo (Paraguay), Jorge Quiroga (Bolivia), Hipólito Mejía (República Dominicana) y, de manera virtual, Mauricio Macri (Argentina).

El exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, dijo que "no hay mejor manera de combatir la pobreza que creando empleo y oportunidades de inversión en nuestros países". "No es a base de dádivas, no es lo que el populismo llama a ser. Porque el populismo lo que quiere es que seamos todos esclavos del Estado", remarcó.

El expresidente mexicano (2006-2012), Felipe Calderón, aseguró que en su país ha habido retrocesos en infraestructura y energía con el actual gobierno de izquierda y criticó a la derecha por no defender sus logros y sus aciertos.