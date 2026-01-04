Delcy Rodríguez invita a EE. UU. a trabajar en conjunto tras la amenaza de Trump

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en el primer consejo de ministros que convocó hoy. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo este lunes un llamado al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar de manera conjunta en una agenda de cooperación, en medio de la tensión generada por recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que la política podría "terminar peor que Nicolás Maduro" si no colaboraba con Washington.

En un mensaje dirigido a la comunidad internacional y al Gobierno estadounidense, Rodríguez reafirmó la vocación de paz de Venezuela, así como su aspiración de convivir sin amenazas externas y en un marco de respeto mutuo. Señaló que el país apuesta por un relacionamiento internacional equilibrado, basado en la igualdad soberana, la no injerencia y el respeto al derecho internacional.

"Extendemos la invitación al gobierno de los EE. UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido y a una convivencia duradera", expresó la funcionaria, al tiempo que subrayó que la paz regional debe construirse a partir del diálogo y no de la confrontación.

Rodríguez sostuvo que tanto los pueblos de la región como la comunidad internacional "merecen la paz y el entendimiento, no la guerra", y reiteró que Venezuela tiene derecho a su soberanía, al desarrollo y a decidir su propio futuro.

""Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento", añadió" Delcy Rodríguez “

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión diplomática, luego de que Trump condicionara la relación bilateral a una mayor cooperación por parte de Caracas, lo que fue interpretado por el Gobierno venezolano como una amenaza directa.

Consejo de ministros

Rodríguez habló en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación.

La comunicación fue publicada luego de que Rodríguez celebrara un Consejo de Ministros, en los que se vio acompañada del titular de Defensa, Vladimir Padrino López, así como del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).