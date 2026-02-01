Sepultan los restos de Ramón Alburquerque tras amplias honras fúnebres

Miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) despidieron a Ramón Alburquerque, quien fue autor y coautor de más de cien leyes. ( FUENTE EXTERNA )

Los restos del ingeniero, exsenador y dirigente político Ramón Alburquerque fueron sepultados este domingo en el cementerio Jardín Memorial, luego de recibir amplias honras fúnebres que incluyeron actos solemnes en la Liga Municipal Dominicana (LMD), el Congreso Nacional y la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en reconocimiento a su trayectoria política, intelectual y humana.

Las ceremonias iniciaron en la Liga Municipal Dominicana, institución ligada a uno de los episodios más recordados de su carrera pública, ocurrido en 1999 cuando durante un contexto marcado por tensiones políticas tuvo un gesto que fue interpretado como un hito en la defensa de la institucionalidad democrática.

Posteriormente, el féretro fue trasladado al Congreso Nacional, donde se le rindió un homenaje oficial encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien destacó el legado legislativo de Alburquerque y su firme defensa de la democracia.

"Su pasión como legislador y su defensa a la institucionalidad nos llevó a entender cómo se puede ejercer y cómo se puede defender la democracia de un país. Ramón Alburquerque fue un defensor auténtico de nuestra democracia en todos los niveles", expresó De los Santos.

El presidente del Senado resaltó que Alburquerque fue autor y coautor de más de cien leyes, entre ellas la Ley de Seguridad Social, la ley sobre Hidrocarburos, la ley General de Electricidad, la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la ley General de Telecomunicaciones, la creación de la Secretaría de Estado de la Mujer y de Cultura, así como importantes normativas sobre mercado de valores, derecho de autor y desarrollo fronterizo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/8a81c102-ad0f-4517-92c9-28d6501e4991-6b92354d.jpg Al exministro de Economía se le rindió tributo en el Congreso Nacional. (MELBIN GÓMEZ)

"Su partida deja un vacío en la vida política e intelectual del país, pero también nos deja una herencia inmensa: la del pensamiento libre, el compromiso con la democracia y el amor sincero por la República Dominicana", añadió.

Durante el homenaje en el Senado se realizó una guardia de honor, integrada, entre otros, por De los Santos, Jesús (Chu) Vásquez, Milagros Ortiz Bosch, José Ignacio Paliza, Ginette Bournigal y Antonio Marte.

Las honras continuaron en la sede nacional del PRM, donde dirigentes y militantes del partido despidieron a quien fue una de las figuras más influyentes de la política dominicana contemporánea.

Con su sepelio, la República Dominicana despide a una figura clave de su vida política reciente, cuyo legado queda inscrito en la historia legislativa, institucional y democrática del país.

En ese escenario, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ofreció un emotivo discurso en el que reivindicó la figura humana de Alburquerque y su compromiso con la democracia.

"Ramón era un hombre amante de la naturaleza, de la poesía, de la música, Ramón era cualquier cosa menos un hombre violento. Acudió ese día cargado de toda la responsabilidad que, como ciudadano y como hombre de servicio público, le correspondía como presidente del Senado, acompañado solamente de una constitución,", afirmó Paliza, al recordar el episodio de 1999 en la LMD como un acto de respeto institucional.

Paliza también compartió un testimonio personal, señalando que Alburquerque le abrió las puertas de su casa y le mostró "el mejor lado de la política", influyendo de manera decisiva en su formación como dirigente.

En la Casa Nacional del PRM se realizó otra guardia de honor, encabezada por Paliza, Eddy Olivares, Nelson Arroyo, Roberto Fulcar, Gloria Reyes, Rafael Santos, Franklin García Fermín y Samuel Pereyra.

También participaron otros miembros de la dirección ejecutiva como Santiago Zorrilla, Josefa Castillo, Ulises Rodríguez, Roberto Ángel Salcedo y Kimberly Taveras, además de representantes de seccionales del partido en el exterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/0408b22e-1142-46b6-9212-d7e2b356f7e4-97a020ae.jpg En la Casa Nacional del PRM se realizó otra guardia de honor a Ramón Alburquerque. (MELBIN GÓMEZ)

La familia tuvo palabras de profundo contenido humano a través de Mónica Alburquerque, hija del dirigente político, quien destacó la dimensión personal de su padre más allá de la figura pública.

"Ustedes ya conocen al legislador, al político, al escritor, al economista y al ingeniero...pero quizás no saben quién fue Ramón Alburquerque padre. Fue un hombre siempre noble, siempre con un buen humor,", expresó visiblemente emocionada.

Recordó momentos familiares de visitas al campo, donde su padre le enseñó el valor de la naturaleza y a cuidar el medio ambiente.

Trayectoria y legado

Ramón Alburquerque, nacido el 5 de junio de 1949 en Monte Plata, fue senador por esa provincia durante varios períodos y presidió el Senado de la República en tres ocasiones entre 1998 y 2000. Su formación académica incluyó estudios de ingeniería química en la UASD y en la Universidad de Kansas, además de especializaciones en economía, planificación y desarrollo.

Ocupó importantes cargos públicos, entre ellos secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, presidente de Refidomsa y titular de la Comisión Nacional de Energía. En el ámbito partidario, fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 2005, liderando un proceso de renovación interna.