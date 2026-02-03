Abinader espera que el desarrollo de Venezuela tras Maduro ayude a toda Latinoamérica

Presidente Luis Abinader durante su participación en la World Governments Summit 2026 (Cumbre Mundial de Gobiernos) en Dubái. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader afirmó este martes desde Dubái que el desarrollo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, de la que hoy se cumple un mes, ayudará a toda la región de América Latina.

"Venezuela es un país muy rico, y creo que su desarrollo contribuirá al desarrollo de toda la región", dijo el mandatario en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés), durante su participación en una sesión titulada "Crecimiento y centros globales: un nuevo modelo económico", junto al máximo responsable de Dubai Ports World, Sultan Ahmed bin Sulayem.

Ante la pregunta sobre cómo ve el futuro de Venezuela en esta nueva fase con relación a su país, Abinader señaló que espera que "sea un período de transición" para la democracia.

"Ojalá que esto suceda, y que sea beneficioso no solo para el pueblo venezolano, sino para toda la región", exclamó.

Reapertura del comercio

Abinader también destacó la decisión de ayer del Gobierno dominicano para reabrir el comercio, así como el tráfico aéreo y los servicios consulares entre los dos países, suspendidos durante dos años.

En julio de 2024, Venezuela rompió relaciones con República Dominicana porque República Dominicana cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Los gobiernos de Panamá y República Dominicana, junto con los de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, habían manifestado entonces su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales y exigieron la revisión completa de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como "fraudulento".

