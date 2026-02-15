Miguel Vargas dice autosuficiencia alimentaria del país bajó a 70 % y depende de importaciones

Miguel Vargas, presidente del PRD, en el acto en San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó este domingo que la República Dominicana ha experimentado un retroceso en sectores clave para su desarrollo, especialmente en la producción agropecuaria, lo que —según dijo— ha incrementado la dependencia de importaciones y encarecido el costo de la vida.

Durante una asamblea provincial celebrada en San Pedro de Macorís como parte de la jornada nacional de reorganización del partido, Vargas Maldonado sostuvo que hace cinco años el país registraba un 85 % de autosuficiencia alimentaria, mientras que actualmente ese nivel ronda el 70 %.

"Hace cinco años éramos autosuficientes en nuestra alimentación en un 85 %; hoy eso ronda el 70 %, y cada día vemos más importaciones de pollo, de huevos y de productos de primera necesidad", expresó ante dirigentes y simpatizantes perredeístas, refiere una una nota de prensa.

El también excanciller atribuyó esa situación a políticas públicas que, a su juicio, han privilegiado las importaciones en detrimento del fortalecimiento del aparato productivo nacional. Indicó que esta dinámica afecta de manera directa a los productores locales, limita la generación de empleos en el campo y debilita la seguridad alimentaria del país.

Impacto en el costo de la vida

Vargas afirmó que la reducción de la producción interna ha tenido consecuencias en los precios de los alimentos y en el poder adquisitivo de la población, especialmente en los sectores más vulnerables y en la clase media.

Señaló que el incremento en los costos de productos básicos como el pollo y los huevos incide directamente en el presupuesto familiar y refleja, según dijo, deficiencias en la planificación y ejecución de políticas agropecuarias.

El dirigente político calificó el panorama como una muestra de "ineficiencia en la gestión" de áreas estratégicas para el crecimiento económico y la estabilidad social.

Llamado a la articulación opositora

En su intervención, el presidente del PRD planteó que su organización y las demás fuerzas de oposición tienen una "responsabilidad histórica" de articular esfuerzos de cara a las elecciones de 2028.

"Tenemos que asumir esa responsabilidad para producir el cambio político que el país necesita", manifestó, tras considerar que la actual administración ha significado retrocesos en distintos ámbitos.

La asamblea en San Pedro de Macorís forma parte del proceso de fortalecimiento institucional que desarrolla el PRD en todo el territorio nacional, con miras a consolidar sus estructuras municipales y de distritos y reorganizar su militancia.Vargas aseguró que la organización trabaja en la construcción de una propuesta programática orientada a reactivar la producción nacional, apoyar al sector agropecuario y mejorar la calidad de vida de los dominicanos.