El nuevo director de la Policía promete mantener a la baja los delitos y homicidios

El nuevo director general de la Policía Nacional, Andrés Cruz Cruz, asumió este miércoles el mando con la promesa de mantener la reducción de los delitos y homicidios. ( JOLIVER BRITO. )

El nuevo director general de la Policía Nacional, Andrés Cruz Cruz, asumió este miércoles el mando con la promesa de mantener la reducción de homicidios y otros delitos, así como dar continuidad a la gestión encabezada por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Durante el acto de juramentación, el alto oficial expresó su compromiso con el jefe saliente y aseguró que preservará los avances alcanzados en materia de seguridad ciudadana.

"Comandante, vaya sin miedo. Usted está entregando el timón de la institución a quien le acompañó en parte de su carrera policial. Su compromiso es el mío. No tema, seguiremos adelante", expresó.

El nuevo titular afirmó que su gestión se sustentará en el apego estricto a la Constitución, las leyes y los protocolos institucionales, y que garantizará el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los miembros policiales.

Ejes y prioridades de la nueva administración

Cruz señaló que mantendrá las estrategias orientadas a consolidar la baja en los índices de criminalidad y a fortalecer la confianza de la población en la institución.

Al detallar sus primeras medidas, indicó que priorizará una selección basada en la probidad ética, la experiencia y la formación en valores del personal que integrará su equipo.

Explicó que buscará consolidar la lealtad, honestidad y el compromiso institucional, así como promover el desarrollo estratégico del talento humano. A su vez, aseguró que las acciones que implementará no serán "un simple conjunto de actividades motivacionales con efectos efímeros", sino iniciativas dirigidas a fortalecer una cultura institucional orientada a resultados.

En cuanto a la gerencia, el director entrante planteó un liderazgo basado en el respeto y el empoderamiento del personal, enfocado también en el fortalecimiento institucional y el servicio a la ciudadanía.

""Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos al mundo sin nada en las manos y que nos vamos con ellas vacías"." Andrés Modesto Cruz Cruz Director de la Policía Nacional “

