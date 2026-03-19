Miguel Vargas dice incapacidad del gobierno le ha hecho más daño al país que sus actos de corrupción

Miguel Vargas Maldonado durante la juramentación del Comité Municipal del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el municipio Santo Domingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, aseguró este jueves que "la incapacidad del Gobierno" ha sido más perjudicial para el país que los propios casos de corrupción, al advertir sobre "un deterioro" en sectores fundamentales del desarrollo nacional.

De acuerdo con una nota de prensa, durante la juramentación del Comité Municipal del PRD en el municipio Santo Domingo Norte y de nuevos integrantes del partido a través del Frente de Cultos, el dirigente llamó a fortalecer la organización como alternativa de poder de cara a las próximas elecciones.

Vargas Maldonado calificó el momento actual como "crítico", al señalar retrocesos en áreas como educación, salud, agropecuaria y energía. Indicó que la baja eficiencia alimentaria en la gestión pública, sumada a escándalos en instituciones, ha impactado directamente a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

"Si bien es cierto que esta corrupción que tiene este gobierno en todos los sectores le ha hecho un daño terrible al país, más daño ha le hecho la incapacidad que ha tenido este gobierno en su gestión. No hay un sector que podamos decir: aquí se ha avanzado", expresó.

Burocracia

Vargas sostuvo que uno de los principales "reflejos de esa ineficiencia es la burocracia que enfrentan los desarrolladores de proyectos en el país", afirmando que la obtención de permisos en entidades como el Ministerio de Vivienda, el sector turismo a través de Confotur y Medio Ambiente puede tardar entre tres y cinco años, lo que, a su juicio, frena la inversión y limita el crecimiento económico.

En ese sentido, advirtió que estas trabas generan incertidumbre en el sector productivo y retrasan iniciativas que podrían traducirse en empleos y bienestar para la población, al tiempo que afirmó que mejorar estos procesos depende más de voluntad de gestión que de mayores recursos.

El dirigente reiteró que el PRD trabaja en el fortalecimiento de sus estructuras a nivel nacional, con el objetivo de presentar una propuesta que devuelva la confianza en la institucionalidad y promueva un desarrollo inclusivo.