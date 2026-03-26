Abinader tiene la última palabra sobre el futuro de las candidaturas independientes

El presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa del 17 de febrero de 2025, donde firmó el decreto 76-25 que crea la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción (CPTA). ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Tras su regreso de París, el presidente Luis Abinader se encontrará con una decisión trascendente, y es que tiene en sus manos la promulgación u observación de la controversial modificación a la Ley 20-23 de Régimen Electoral que elimina las candidaturas independientes que ya aprobada en el Congreso Nacional.

Tras varias semanas de intensos debates en el Poder Legislativo, el Ejecutivo deberá inclinarse a favor o en contra de los congresistas, quienes, en lugar de regular la figura que el Tribunal Constitucional ordenó desarrollar, decidieron suprimir los artículos 156, 157 y 158 de la referida norma.

Ahora el reloj corre para el mandatario, quien tendrá menos de 10 días para decidir sobre la legislación. La posición que tome será determinante, considerando que, aunque la desaparición de la figura contó con el respaldo de la clase política, las candidaturas independientes son defendidas por diversas organizaciones de la sociedad civil, juristas y órganos extrapoder.

De no encontrar objeciones del presidente Abinader, varios representantes de la comunidad jurídica coinciden en que la acción sienta un precedente que podría interpretarse como un choque entre los poderes del Estado y desacato a las decisiones directas del Constitucional.

"Se han extralimitado en sus funciones"

El exjuez del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo, aseguró que la decisión legislativa representa una violación directa a la autoridad del máximo órgano judicial del país.

"Esa es una barbaridad, no puedo estar de acuerdo con eso, porque violenta una disposición del órgano más alto del país en términos judiciales", afirmó el exmagistrado al explicar que los legisladores se han extralimitado en sus funciones.

Reiteró que el Poder Legislativo pudo recomendar que se revisara, pero "no tomar una decisión en contra de otra ya tomada". Además, defendió que las candidaturas independientes representan "el oxígeno" de la sociedad civil.

"Me imagino que el Tribunal Constitucional le va a ratificar de nuevo la decisión que tomó, porque ellos no podían hacer eso bajo ninguna circunstancia", advirtió.

Piden no promulgarla

Ante la inminente decisión del Congreso, las voces de la sociedad civil se alzaron con urgencia. Uno de los principales críticos de la supresión de las candidaturas independientes fue el abogado y académico Alberto Fiallo, quien interpuso la acción de inconstitucionalidad que motivó la decisión del TC.

En su artículo del 25 de marzo en Diario Libre, el activista solicitó al presidente que no promulgara la legislación.

Para Fiallo, la eliminación de la figura representa un retroceso en varios frentes:

Limita el acceso al poder de líderes comunitarios que no desean integrarse a estructuras partidarias.

que no desean integrarse a estructuras partidarias. Reduce los incentivos para un uso transparente del dinero público

Agrava la desafección ciudadana hacia la política, que ya en las elecciones de 2024 registró la mayor abstención en 62 años.

"Las candidaturas independientes representan un tanque de oxígeno para una democracia que lo necesita", señaló, al agregar que la figura abre también una vía real para la participación femenina, especialmente de lideresas comunitarias.

"Lejos de debilitar a los partidos, la competencia los obliga a mejorar su oferta y a reconectar con la ciudadanía", afirmó, antes de apelar directamente al mandatario: "Presidente, no la promulgue".

Participación Ciudadana: "La cancha la tiene el Ejecutivo"

Desde Participación Ciudadana, su vocera Leidy Blanco explicó que la decisión está en la cancha del Ejecutivo; no obstante, consideró que las candidaturas independientes obligarían a los partidos políticos a renovar las ofertas que presentan al electorado, ya que la desafección ciudadana responde a que las propuestas partidistas no acompañan la visión de la ciudadanía.

Blanco rechazó el argumento de que la apertura a candidatos independientes podría representar un riesgo para la democracia.

"En los países que hemos estudiado, ninguno ha demostrado que las candidaturas independientes se hayan convertido en una amenaza para el sistema democrático. Todo lo contrario: es un avance que permitiría a los partidos renovar las ofertas que presentan al electorado", afirmó.

En su último estudio sobre las leyes 18-33 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y 20-23, la organización analizó distintos estados de la región donde opera la modalidad de candidaturas independientes. "En general, el éxito electoral de los candidatos independientes en América Latina es escaso, nulo hasta el momento entre aspirantes presidenciales", detalla el documento.

Por otro lado, reconoció que la implementación de las candidaturas independientes plantea retos operativos para la JCE, especialmente en el contexto de un sistema de voto manual.

"Se requiere que pensemos de una manera más amplia de lo que significa una candidatura independiente. Esos temas debieron analizarse de manera responsable", ponderó.

Tribunal Constitucional y Congreso enfrentados

El origen de este debate se remonta al 13 de diciembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0788/24, que declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Régimen Electoral 20-23 —los cuales exigían que las candidaturas independientes se presentaran a través de agrupaciones políticas constituidas conforme a la Ley de Partidos— y abrió el camino para que ciudadanos pudieran aspirar a puestos de elección popular sin los requisitos de un partido tradicional.

Desde entonces, tanto la Junta Central Electoral (JCE) como el diputado Elías Wessin Chávez habían elaborado proyectos para regular la figura, en cumplimiento de la disposición del alto tribunal. Sin embargo, el Congreso optó por un camino distinto.

El proyecto finalmente aprobado, autoría del senador Ramón Rogelio Genao del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), no reguló las candidaturas independientes, sino que las eliminó directamente, suprimiendo los artículos correspondientes de la ley electoral.

La pieza fue acogida primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, donde legisladores del PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRSC y otras fuerzas políticas se pusieron inusualmente de acuerdo para votar a favor.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en primera lectura sin someterlo a estudio previo en comisiones, aunque prometió analizarlo en una comisión especial antes de la segunda discusión. Esa comisión, presidida por el diputado Wessin Chávez, contó con apenas una semana para examinar la iniciativa y presentar su informe.

El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, respaldó el proyecto argumentando que la apertura a candidatos independientes podría permitir que, en comunidades pequeñas, "cualquiera" compita por cargos congresuales o municipales.

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