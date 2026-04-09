Miguel Vargas afirma Gobierno ha triplicado deuda y llama a unidad opositora

El presidente del PRD, Miguel Vargas, afirma que en los últimos cinco años se han contraído más de 72 mil millones de dólares en préstamos. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, aseguró este jueves que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha incrementado la deuda pública a niveles sin precedentes.

Según el dirigente político, en los últimos cinco años se han contraído más de 72 mil millones de dólares en préstamos, superando —dijo— en tres veces la deuda acumulada desde la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo hasta el año 2020.

Vargas sostuvo -en una nota de prensa- que más del 30 % del presupuesto nacional se destina actualmente al pago de la deuda, lo que, a su juicio, limita la inversión en áreas prioritarias.

El también excanciller cuestionó que ese endeudamiento no se refleje en mejoras en sectores como salud, educación, agricultura y energía, y consideró que la actual gestión ha estado marcada por ineficiencia administrativa.

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Llama a la oposición a una alianza

En ese contexto, llamó a los partidos de oposición a construir una alianza que permita enfrentar al oficialismo.

"Es una responsabilidad histórica de la oposición lograr un mecanismo de unidad", expresó.

Vargas afirmó que el PRD trabajará en la construcción de una alternativa política para impulsar un cambio en la conducción del Estado.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de juramentación de dirigentes y nuevos miembros del partido, con la presencia de Peggy Cabral y Héctor Guzmán, entre otros dirigentes.