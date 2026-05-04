Senador Félix Bautista respalda decisión de Abinader sobre mina Romero en San Juan

El senador por San Juan, Félix Bautista, expresó este lunes su respaldo a la decisión del presidente Luis Abinader de detener cualquier actividad relacionada con la posible explotación de la mina Romero, tras las preocupaciones manifestadas por distintos sectores.

El legislador consideró que la medida responde al reclamo de la población y valoró que el Poder Ejecutivo haya actuado con responsabilidad ante un tema que calificó de alta sensibilidad nacional.

"Valoramos profundamente la reciente decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de escuchar el clamor del pueblo de San Juan y el país, actuando con responsabilidad ante una situación que genera legítima preocupación nacional", dijo Bautista.

Señaló -en el documento- que la realización de estudios para una eventual explotación minera en la cuenca de un río representa un riesgo significativo, debido a la importancia de estos recursos para el consumo humano, la salud, la agricultura y el equilibrio ambiental.

Dice produciría contaminación

Advirtió que una posible contaminación afectaría de manera directa a las regiones El Valle y Enriquillo, donde residen cientos de miles de personas en múltiples municipios y distritos municipales.

Bautista reiteró que su posición es a favor de la protección de los recursos naturales y de las comunidades, al tiempo que sostuvo que el desarrollo debe estar acompañado de criterios de sostenibilidad.

Asimismo, destacó la importancia de que las autoridades escuchen a la ciudadanía en la toma de decisiones, especialmente en temas que impactan el medio ambiente y la calidad de vida.

El senador insistió en que el crecimiento económico no debe comprometer recursos esenciales como el agua ni la salud de la población.