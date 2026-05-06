Senador Félix Bautista pide a Luis Abinader prohibir minería metálica en la Cordillera Central

El senador por San Juan, Félix Bautista, solicitó este miércoles al presidente Luis Abinader impulsar una ley que declare reserva natural toda la Cordillera Central, con el objetivo de impedir de manera definitiva la explotación de minería metálica en esa zona montañosa.

El legislador planteó que, así como se establecieron "candados" constitucionales para limitar la reelección presidencial, también se debe "petrificar" la Cordillera Central para proteger las fuentes acuíferas que abastecen a provincias del norte y sur del país.

"Señor presidente, que con el mismo interés que usted asumió esas reformas, le pongamos también un candado a la Cordillera Central", expresó Bautista en un comunicado.

El senador explicó que la iniciativa corresponde al proyecto de ley que declara la Reserva Natural Romero, actualmente en estudio en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado.

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Bautista sostuvo que la Cordillera Central representa la principal fuente de producción de agua para 14 provincias del Cibao y 10 provincias del sur, por lo que consideró necesario impedir cualquier intento de explotación minera en la zona.

Asimismo, solicitó al Poder Ejecutivo declarar la provincia San Juan como distrito energético, medida que, según indicó, permitiría generar recursos para el Estado y crear empleos en la región.

El legislador agradeció al presidente Abinader por ordenar la paralización de los trabajos relacionados con proyectos mineros en San Juan y destacó la participación de organizaciones sociales, religiosas y comunitarias en la defensa de los recursos naturales de la provincia.

"El agua vale más que el oro", expresó Bautista, al reiterar el rechazo de distintos sectores a proyectos mineros que puedan afectar las fuentes hídricas de la región