Miguel Vargas pide desde Chile fortalecer la democracia y la cooperación regional

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y presidente del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, Miguel Vargas Maldonado, llamó este domingo a fortalecer la unidad regional para defender la democracia, promover la paz y enfrentar los desafíos del actual contexto internacional. Habló en Santiago de Chile.

Durante su participación en la reunión del Comité para América Latina y el Caribe de Internacional Socialista, Vargas advirtió sobre las amenazas que afectan la estabilidad democrática y la convivencia entre las naciones, en medio de un escenario marcado por conflictos geopolíticos, crisis institucionales y fragmentación económica.

“Hoy, más que nunca, necesitamos unidad. Unidad para defender la democracia frente a sus amenazas, unidad para promover la paz en el mundo y unidad para garantizar que el desarrollo llegue a todos nuestros pueblos”, expresó.

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano sostuvo que América Latina y el Caribe atraviesan un momento decisivo, por lo que consideró fundamental fortalecer la cooperación regional y consolidar instituciones democráticas sólidas.

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Asimismo, reafirmó el respaldo de la Internacional Socialista a la iniciativa “No a la Guerra”, promovida por Pedro Sánchez, destacando la importancia del diálogo, el respeto al derecho internacional y el multilateralismo para enfrentar los grandes retos globales.

La sesión contó con la presencia de la presidenta del Partido Socialista de Chile y vicepresidenta de la Internacional Socialista, Paulina Vodanovic; la presidenta honoraria de la Internacional Socialista y exsenadora Isabel Allende; el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro; y el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, entre otras figuras políticas latinoamericanas.

Durante su discurso, Vargas advirtió sobre el complejo escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos, crisis institucionales, fragmentación económica y crecientes amenazas globales que ponen a prueba la estabilidad democrática y la convivencia entre las naciones.

Vargas Maldonado concluyó haciendo un llamado a trabajar de manera conjunta y con determinación por la paz, la democracia y el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe.