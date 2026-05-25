Expresidente Leonel Fernández encabeza misión electoral de la OEA en Colombia

El expresidente, Leonel Fernández, dará seguimiento a las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia. ( FUENTE EXTERNA )

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) desplegará 96 observadores y especialistas políticos, encabezados por el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández, para dar seguimiento a las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia.

"La MOE/OEA está integrada por 96 observadores y especialistas de 24 nacionalidades. En el marco de su labor, la Misión tendrá presencia en 26 departamentos y en el Distrito Capital, así como en cinco ciudades en el exterior (Madrid, Barcelona, Nueva York, Miami y Washington DC)", informó este lunes la misión en un comunicado.

El objetivo será hacer seguimiento a aspectos como la organización electoral, el voto en el exterior, la tecnología electoral, el financiamiento político, la justicia electoral, la violencia electoral y el monitoreo de campañas, medios y comunicación digital, entre otros.

La misión de la OEA se suma a la de la Unión Europea (UE), que desplegó a comienzos de mayo 40 expertos para seguir de manera permanente la campaña y la organización de los comicios.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó además este mes que un total de 1. 188 auditores y observadores nacionales e internacionales han sido acreditados para supervisar las elecciones presidenciales.

Supervisión y cuestionamientos

Según la autoridad electoral, las acreditaciones corresponden a tres frentes de supervisión: auditoría técnica de los sistemas electorales, observación internacional y observación nacional, con el objetivo de garantizar un seguimiento "independiente y plural" del proceso.

Por su parte, la ONG colombiana Misión de Observación Electoral (MOE) desplegará también 80 observadores nacionales en distintas regiones del país para hacer seguimiento ciudadano e independiente a las diferentes fases del calendario electoral.

La organización de las elecciones ha estado marcada en las últimas semanas por cuestionamientos del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la seguridad del proceso electoral, las condiciones de transparencia y la confiabilidad de los sistemas tecnológicos que se utilizarán en la jornada del 31 de mayo.

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