El PRD rechaza propuesta de ajuste fiscal del Gobierno

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expresó su rechazo a la propuesta de ajuste fiscal planteada por el Gobierno, al considerar que afectaría el poder adquisitivo de la clase media y agravaría la situación económica de los sectores de menores ingresos.

La posición fue fijada por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, durante una asamblea de dirigentes celebrada en Baní, provincia Peravia,en la que participaron representantes de las provincias Peravia, Azua y San José de Ocoa, indica una nota de prensa emitida este lunes.

Al referirse a la iniciativa gubernamental, Vargas sostuvo que la propuesta busca aumentar los ingresos del Estado sin ofrecer soluciones efectivas a los problemas que enfrentan los ciudadanos.

"Va en contra de esa clase media, que le reduce su poder adquisitivo, y también va en contra de los pobres, que los mete más aún en la miseria", afirmó el dirigente político al reiterar el rechazo de su organización a cualquier medida que implique mayores cargas para los contribuyentes.

El político consideró que el país requiere políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población y fomentar el crecimiento económico, en lugar de medidas que incrementen la presión fiscal sobre los hogares.

Durante el encuentro, Vargas también destacó los avances del proceso de reorganización interna que desarrolla el PRD. Indicó que más del 85 % de las estructuras partidarias han sido reestructuradas y fortalecidas en todo el territorio nacional.