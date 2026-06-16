Omar Fernández respalda eliminación de anticipos a microempresas, pero advierte impacto en pymes

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, respaldó la propuesta de eliminar el pago de anticipos para las microempresas y el sector agropecuario, aunque expresó preocupación por el esquema planteado para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El legislador valoró que el Gobierno acogiera parcialmente una iniciativa sometida por él en cuatro ocasiones, orientada a liberar de anticipos a las microempresas. Consideró que la medida contribuiría a incentivar la formalización de negocios y fortalecer el ecosistema emprendedor.

Sin embargo, advirtió que la propuesta de reducir de 12 a tres las cuotas de anticipo para las pequeñas empresas podría afectar significativamente su flujo de caja.

Según explicó, aunque el monto total a pagar se mantendría igual, la nueva modalidad concentraría los desembolsos en períodos más cortos. El esquema contempla el pago del 50 % del anticipo en una primera cuota, un 30 % en una segunda y el 20 % restante en una tercera.

Fernández señaló que esta estructura obligaría a muchas empresas a realizar pagos considerablemente más altos que los actuales. Como ejemplo, citó el caso de una mueblería que hoy pagaría alrededor de 225 mil pesos mensuales en anticipos, pero que con el nuevo sistema tendría que desembolsar 1.35 millones de pesos en una primera cuota.

"Cuando a una pequeña empresa se le quita ese oxígeno financiero, deja de comprar inventario, se retrasa en la nómina y posterga nuevas contrataciones" Omar Fernández Senador del DN “

Ante ese escenario, el senador propuso eliminar por completo los anticipos para las pequeñas empresas y, en el caso de las medianas, permitir que la primera cuota pueda dividirse en cuatro pagos, además de reducir a la mitad el monto inicialmente previsto.

Fernández sostuvo que cualquier reforma al sistema debe procurar aliviar la carga administrativa sin comprometer la capacidad operativa de los negocios que generan una parte importante del empleo en el país.