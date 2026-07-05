Miguel Vargas propone una alianza opositora para enfrentar al PRM en 2028

Miguel Vargas, presidente del PRD, en la asamblea nacional del partido. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, planteó este domingo la necesidad de construir una gran alianza entre los partidos de oposición con el propósito de competir contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones de 2028.

La propuesta fue presentada durante una asamblea de dirigentes realizada en la Casa Nacional del PRD, en el marco de la conmemoración del 65 aniversario de la llegada de esa organización política al país.

Durante su intervención, Vargas afirmó -de acuerdo a una nota de prensa- que la oposición debe actuar con "sensatez, madurez y sentido político" para conformar una coalición que, según dijo, represente una alternativa de gobierno.

"Es un momento en el que deben prevalecer la sensatez, la madurez y, sobre todo, el sentido político. Exijo y planteo que reflexionemos profundamente sobre lo que puede ser una alianza opositora nacional que realmente contribuya a sacar de una vez por todas a este mal gobierno del Palacio Nacional", expresó.

El dirigente opositor sostuvo que el país ha registrado retrocesos en áreas como la agricultura, la salud y la educación bajo la actual administración, una valoración que atribuyó a la gestión del Gobierno.

Asimismo, reiteró el compromiso del PRD de fortalecer su estructura organizativa y de trabajar en una propuesta de gobierno con visión de Estado y orientada al desarrollo nacional.

En la actividad participaron miembros de la Dirección Nacional del partido, dirigentes provinciales y municipales, representantes de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD), la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas (Fedomusde) y otros organismos de la organización.

La dirección del PRD informó que continúa su proceso de reorganización y fortalecimiento institucional en todo el territorio nacional, con miras a consolidar sus estructuras y prepararse para los próximos retos políticos y electorales de 2028.

La actividad coincidió con la conmemoración de la llegada del PRD a la República Dominicana el 5 de julio de 1961, tras el fin de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.