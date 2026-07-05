Leonel: "Si la reforma policial no puede garantizar la vida de un ciudadano, no sirve de nada"

Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, durante el acto de este domingo en San Carlos, DN. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, cuestionó este domingo la efectividad de la reforma policial al considerar que el homicidio del joven Darlin Mercado Reyes, de 18 años, por parte de un agente de la uniformada evidencia graves deficiencias en la formación y actuación de los agentes de la Policía Nacional.

Durante un acto de la juventud de la Fuerza del Pueblo celebrado en el Club San Carlos, Fernández calificó el hecho como un "gran retroceso" para el país y sostuvo que ninguna infracción de tránsito puede justificar la pérdida de una vida.

El exmandatario afirmó que, tras observar el video del incidente, concluyó que el agente policial no tenía base legal para apresar al joven, ya que la presunta infracción —transitar en motocicleta sin placa y sin la documentación correspondiente— constituye una falta sancionable con multa y no con privación de libertad.

"Lo que procedía era retener la documentación y citar al joven ante el tribunal correspondiente. Ni siquiera había lugar a privación de libertad", expresó.

Fernández criticó que, pese al proceso de reforma policial impulsado por el Gobierno, continúen registrándose actuaciones que, a su juicio, desconocen principios básicos del derecho.

"¿Estas reformas policiales no enseñan que la privación de libertad es la excepción y que la libertad es la regla?", cuestionó.

El presidente de la Fuerza del Pueblo aseguró que el caso pone en evidencia fallas en la capacitación de los agentes sobre los límites legales de sus funciones y afirmó que una reforma que no garantice la protección de la vida de los ciudadanos "no sirve para nada".

Asimismo, expresó su repudio por la muerte de Darlin Mercado Reyes y reclamó que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido, además de fortalecer la formación de los miembros de la Policía Nacional para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Dice infracciones de tránsito no ameritan prisión

"Hay infracciones que se sancionan con multas y por las que no hay que llevar a nadie preso", enfatizó Fernández, al insistir en que el país no puede permanecer indiferente ante la muerte de un joven que, según dijo, solo tenía como propósito trabajar y salir adelante.

En nombre de la Fuerza del Pueblo Fernández expresó su "repudio e indignación" por lo ocurrido y exigió que los programas de formación policial instruyan a los agentes sobre los límites legales de sus actuaciones.

"No todo implica apresamiento; hay infracciones que se sancionan con multas y por las que no hay que llevar a nadie preso", enfatizó Fernández.

El dirigente político concluyó señalando que el país no puede permanecer indiferente ante "un crimen monstruoso" que ha segado la vida de un joven dominicano cuyo único futuro era trabajar y salir adelante.

Promete 40 % de cargos a jóvenes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-23542-pm-65fe5ba0.jpeg (FUENTE EXTERNA)

l presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó que la juventud ocupará un lugar central en el proyecto político de esa organización de cara a las elecciones de 2028, al considerar que las nuevas generaciones representan la principal fuerza de transformación del país. En ese sentido, anunció que el 40 % de las candidaturas de la organización estará reservado para jóvenes, con el propósito de ampliar su participación en los espacios de toma de decisiones.

Fernández aseguró que su visión para la juventud no se limita a una mayor representación política, sino que también contempla la creación de oportunidades de formación y empleo. Recordó los programas de becas nacionales e internacionales impulsados durante sus gobiernos y la creación del Instituto Tecnológico de las Américas, iniciativas que, según dijo, permitieron a miles de jóvenes acceder a educación técnica y superior de calidad.

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Asimismo, reiteró su propuesta de desarrollar el Corredor Tecnológico, un proyecto orientado a convertir a la República Dominicana en un centro regional de innovación, investigación y desarrollo tecnológico. A su juicio, esta iniciativa permitirá generar empleos de alto valor agregado para las nuevas generaciones y fortalecer la competitividad del país en la economía del conocimiento.