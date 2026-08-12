Efemérides Patrias dona al PRD colección de Juan Bosch y símbolos patrios

La donación también incluye un cuadro de la bandera dominicana y ocho banderas para ser utilizadas en los actos y actividades del partido. ( CEDIDA POR EL PRD. )

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) recibió una colección completa de obras del profesor Juan Bosch, además de una imagen del patricio Juan Pablo Duarte, como parte de una donación realizada por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.

La entrega fue encabezada por el presidente de esa institución, el filósofo y comunicador Juan Pablo Uribe, durante un acto realizado en el marco de la conmemoración del 163 aniversario de la Restauración de la República.

La donación también incluye un cuadro de la bandera dominicana y ocho banderas para ser utilizadas en los actos y actividades del partido.

La delegación del PRD que recibió los materiales estuvo encabezada por Peggy Cabral, quien valoró la entrega y destacó su significado para preservar y promover los símbolos y referentes históricos de la República Dominicana.

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Durante la actividad, Cabral también resaltó el compromiso oficial de restaurar la estatua del doctor José Francisco Peña Gómez, ubicada en el cementerio Cristo Redentor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/prd-2jpg-c4dc30d1.jpeg La delegación del PRD que recibió los materiales estuvo encabezada por Peggy Cabral, quien valoró la entrega. (CEDIDA POR EL PRD)

Cabral estuvo acompañada por los dirigentes perredeístas Henry Blanco, Roberto Martínez, Kimberly Custodio y Sibely Franco.

La entrega se realizó como parte de las actividades conmemorativas de la Restauración de la República, fecha que recuerda el proceso iniciado en 1863 para recuperar la soberanía nacional tras la anexión a España