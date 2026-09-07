Roberto Rosario se somete a cirugía y anuncia período de reposo
El expresidente de la Junta Central Electoral declaró que actualmente se encuentra en recuperación
El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, informó a través de sus redes sociales que fue sometido el pasado 4 de septiembre a una intervención quirúrgica en un centro médico del país.
Rosario explicó, en su cuenta de X, que el procedimiento fue realizado de manera preventiva, ambulatoria, voluntaria y planificada.
"Dicha intervención resultó exitosa, empleando las más modernas innovaciones tecnológicas", indicó.
El exfuncionario señaló que deberá cumplir un período de observación, seguimiento y reposo clínico antes de retomar sus actividades personales, profesionales y políticas.
- Rosario no ofreció detalles sobre el tipo de intervención a la que fue sometido.
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Observación
"En fin, como buen paciente y esposo de una doctora, nos toca cumplir estrictamente con el período de observación, seguimiento y reposo clínico para poder reintegrarnos a las actividades normales de nuestra vida personal, profesional y política", expresó.
En su publicación agradeció las atenciones del doctor David Samadi, su equipo médico y el personal auxiliar del centro de salud.
También agradeció a su esposa, sus hijas, su hijo, otros familiares y amigos que estuvieron pendientes durante el proceso.