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Roberto Rosario
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Roberto Rosario se somete a cirugía y anuncia período de reposo

El expresidente de la Junta Central Electoral declaró que actualmente se encuentra en recuperación

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    Roberto Rosario se somete a cirugía y anuncia período de reposo
    El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, aparece vistiendo una bata de paciente utilizada comúnmente en procedimientos quirúrgicos. (TOMADA DE LA CUENTA DE X @RROSARIOMARQUEZ)

    El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, informó a través de sus redes sociales que fue sometido el pasado 4 de septiembre a una intervención quirúrgica en un centro médico del país.

    Rosario explicó, en su cuenta de X, que el procedimiento fue realizado de manera preventiva, ambulatoria, voluntaria y planificada.

    "Dicha intervención resultó exitosa, empleando las más modernas innovaciones tecnológicas", indicó.

    El exfuncionario señaló que deberá cumplir un período de observación, seguimiento y reposo clínico antes de retomar sus actividades personales, profesionales y políticas.

    • Rosario no ofreció detalles sobre el tipo de intervención a la que fue sometido.

    Observación 

    "En fin, como buen paciente y esposo de una doctora, nos toca cumplir estrictamente con el período de observación, seguimiento y reposo clínico para poder reintegrarnos a las actividades normales de nuestra vida personal, profesional y política", expresó.

    En su publicación agradeció las atenciones del doctor David Samadi, su equipo médico y el personal auxiliar del centro de salud.

    También agradeció a su esposa, sus hijas, su hijo, otros familiares y amigos que estuvieron pendientes durante el proceso. 

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