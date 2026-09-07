Roberto Rosario se somete a cirugía y anuncia período de reposo

El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, aparece vistiendo una bata de paciente utilizada comúnmente en procedimientos quirúrgicos. ( TOMADA DE LA CUENTA DE X @RROSARIOMARQUEZ )

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, informó a través de sus redes sociales que fue sometido el pasado 4 de septiembre a una intervención quirúrgica en un centro médico del país.

Rosario explicó, en su cuenta de X, que el procedimiento fue realizado de manera preventiva, ambulatoria, voluntaria y planificada.

"Dicha intervención resultó exitosa, empleando las más modernas innovaciones tecnológicas", indicó.

El exfuncionario señaló que deberá cumplir un período de observación, seguimiento y reposo clínico antes de retomar sus actividades personales, profesionales y políticas.

Rosario no ofreció detalles sobre el tipo de intervención a la que fue sometido.

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Como de costumbre y tratando de mantener la transparencia que me caracteriza, les informo que el pasado 4 de septiembre fui intervenido quirúrgicamente en un centro médico de nuestro país, atendiendo a un tema preventivo ambulatorio, voluntario y planificado.



Dicha... pic.twitter.com/xMPBMv6QQ6 — Roberto Rosario Márquez (@RRosarioMarquez) September 5, 2026

Observación

"En fin, como buen paciente y esposo de una doctora, nos toca cumplir estrictamente con el período de observación, seguimiento y reposo clínico para poder reintegrarnos a las actividades normales de nuestra vida personal, profesional y política", expresó.

En su publicación agradeció las atenciones del doctor David Samadi, su equipo médico y el personal auxiliar del centro de salud.

También agradeció a su esposa, sus hijas, su hijo, otros familiares y amigos que estuvieron pendientes durante el proceso.

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