De la cercanía entre Trujillo y Somoza a la ruptura con Ortega: la historia de RD y Nicaragua

El presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina y el presidente de Nicaragua Anastasio Somoza, en el aeropuerto en el año 1952. La imagen muestra a ambos mandatarios caminado a un mismo paso. ( FOTOGRAFÍA DEL PORTAL WEB DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN )

A lo largo de más de siete décadas, República Dominicana y Nicaragua han mantenido vínculos diplomáticos que han transitado por acuerdos de cooperación, convenios comerciales y culturales, así como por distintos escenarios políticos.

Sin embargo, esta relación también ha atravesado momentos de tensión y distanciamiento, marcados, en ocasiones, por las diferencias en las formas de gobernanza de ambos países.

Este miércoles, el Gobierno de Nicaragua decidió cerrar su embajada en Santo Domingo, mientras que el Gobierno dominicano informó que toma nota de la decisión, pero ya antes había retirado a su embajadora de esa nación.

Pero, ¿cuándo comenzaron los primeros vínculos entre ambas naciones y cómo ha evolucionado esta relación a lo largo del tiempo?

Cronología histórica

A continuación, una cronología de la historia:

1949: Los primeros vínculos formales

Ese año se formalizaron los primeros vínculos documentados entre República Dominicana y Nicaragua. En ese entonces, Anastasio Somoza García estaba al frente del Gobierno nicaragüense, mientras el dictador Rafael Leónidas Trujillo dirigía los destinos de República Dominicana.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el 17 de junio de 1949, Virgilio Díaz Ordóñez, secretario de Estado de Relaciones Exteriores de República Dominicana, y Guillermo Rivas Cuadra, embajador de Nicaragua, suscribieron una convención para el establecimiento de la radiocomunicación entre ambos países.

Este acuerdo constituye uno de los primeros instrumentos formales de la relación bilateral.

Durante ese período, el Gobierno de Rafael Leónidas Trujillo y el de Anastasio Somoza García mantenían una relación política particularmente cercana. Ambos regímenes compartían, entre otros aspectos, una marcada posición anticomunista.

1952: Somoza visita República Dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/001012420001-0db44a7e.jpg Rafael Leónidas Trujillo Molina y Anastasio Somoza, en el aeropuerto. (FOTOGRAFÍA DEL PORTAL WEB DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN)

El presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza García, visitó República Dominicana para participar en los actos relacionados con la toma de posesión de Héctor Bienvenido Trujillo, hermano de Rafael Leónidas Trujillo, como "presidente".

Una fotografía conservada por el Archivo General de la Nación (AGN) registra el encuentro entre ambos mandatarios y constituye un testimonio de la cercanía política existente entre los dos gobiernos.

1953: Acuerdos comerciales

La relación bilateral también tuvo un componente comercial.

Un documento de correspondencia conservado en el Archivo General de la Nación recopila misivas intercambiadas entre funcionarios de ambos países en las que se abordan acuerdos comerciales y otros asuntos de interés bilateral.

Entre las comunicaciones figura una solicitud de Nicaragua relacionada con los embarques de sal, la explotación de mármoles y piedras ornamentales dominicanas y la compra de ganado, entre otros temas.

1961: La muerte de Trujillo cambia el escenario

El 30 de mayo de 1961 fue asesinado el dictador Rafael Leónidas Trujillo.

El hecho transformó profundamente la política dominicana y abrió el camino hacia una nueva etapa institucional en el país. Nicaragua, mientras tanto, continuó bajo la influencia de la familia Somoza.

A partir de entonces, la relación bilateral dejó atrás el contexto marcado por la afinidad personal entre dos regímenes autoritarios y comenzó a desarrollarse entre gobiernos con características políticas diferentes.

1967–1968: Cooperación cultural

Durante los gobiernos dominicanos posteriores a Trujillo, especialmente durante los períodos de Joaquín Balaguer, Nicaragua continuó siendo un país con el que República Dominicana mantenía relaciones diplomáticas.

El 23 de marzo de 1968, ambos gobiernos suscribieron un Convenio Cultural destinado a promover la cooperación en áreas como educación, ciencia y cultura.

El acuerdo fue suscrito en Santo Domingo por representantes de las respectivas cancillerías.

1978–1979: República Dominicana participa en la crisis nicaragüense

Cuando el régimen de Anastasio Somoza Debayle entró en su fase final y Nicaragua quedó sumida en una crisis política y militar, República Dominicana participó en los esfuerzos internacionales encaminados a encontrar una salida negociada.

Somoza abandonó Nicaragua en julio de 1979 y, posteriormente, se estableció la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, dando paso a una nueva etapa política en ese país.

1990: Cambio de gobierno en Nicaragua

En febrero de 1990, Violeta Barrios de Chamorro derrotó electoralmente a Daniel Ortega y asumió posteriormente la Presidencia de Nicaragua.

El cambio significó el inicio de una nueva etapa política para el país centroamericano y contribuyó a modificar el contexto regional en el que se desenvolvían sus relaciones internacionales.

2001: Mejía y Alemán fortalecen los vínculos

Un momento relevante en la relación bilateral fue la Declaración Conjunta suscrita el 10 de septiembre de 2001 en Santo Domingo por los presidentes Hipólito Mejía y Arnoldo Alemán.

Según consta en los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos mandatarios destacaron los "excelentes vínculos de amistad y solidaridad" que tradicionalmente habían caracterizado las relaciones entre ambos países.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de fortalecer esos vínculos y estimular los niveles de cooperación e intercambio, en consonancia con los principios de libertad, democracia, justicia social y desarrollo.

2002: Acuerdo de cooperación científica

En 2002, República Dominicana y Nicaragua suscribieron un Acuerdo de Cooperación Científica, con el propósito de fortalecer los vínculos en esa área.

El instrumento fue canalizado a través de las respectivas instituciones diplomáticas.

2003: Mejía y Bolaños reafirman la cooperación

El 5 de agosto de 2003, el presidente Hipólito Mejía y su homólogo nicaragüense, Enrique Bolaños, suscribieron otra declaración conjunta en Santo Domingo.

De acuerdo con el documento depositado en el Mirex, ambos gobernantes reafirmaron su convicción sobre la necesidad de fortalecer las acciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad, así como a la promoción del desarrollo y la cooperación internacionales.

Tensiones recientes

2007–2019: El regreso de Daniel Ortega

En 2007, Daniel Ortega regresó a la Presidencia de Nicaragua.

La relación con República Dominicana continuó, aunque en un contexto político regional distinto al de la década de 1990.

En 2019, ambos gobiernos suscribieron un Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas, concebido como un mecanismo para mantener el diálogo entre las dos cancillerías.

El instrumento fue suscrito a través de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países.

2026: La relación bilateral experimentó un nuevo punto de tensión en los gobiernos de Luis Abinader y Daniel Ortega

El pasado 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario de la insurrección sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en ese país no habría más elecciones, con lo que quedaría en entredicho la celebración de los comicios previstos para noviembre de 2027.

"¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos [los partidos políticos opositores] atrapar el Gobierno, atrapar el poder", declaró Ortega.

Tres días después, el Gobierno dominicano reaccionó a esas declaraciones y las condenó.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) señaló que una declaración de esa naturaleza constituía "un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales".

La Cancillería dominicana enfatizó que ningún Gobierno puede arrogarse el derecho de privar a un pueblo de expresar su voluntad soberana mediante el voto. En ese sentido, instó a las autoridades nicaragüenses a rectificar esa posición y garantizar plenamente los derechos políticos.

El Gobierno de Nicaragua respondió al pronunciamiento dominicano al día siguiente y arremetió contra las autoridades de República Dominicana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua cuestionó que un gobierno dominicano, país que ha atravesado dictaduras, invasiones e intervenciones extranjeras, emitiera ese tipo de pronunciamientos y afirmó que contaba con "voces vasallas" y "servidumbres vergonzosas" en sus máximas instituciones.

"Hemos vivido las mismas miserias y los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad. Como bien sabemos, hermanos dominicanos, el respeto al derecho ajeno es la paz", señaló el comunicado.

Como consecuencia de esta escalada diplomática, el Gobierno dominicano llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua, Acsamary Guzmán Nina.

Un mes y varios días después de ese episodio, Nicaragua anunció el cierre de su embajada en República Dominicana. La decisión abre una nueva interrogante sobre el futuro de una relación diplomática que durante 77 años ha atravesado distintos escenarios políticos, desde la cercanía entre los gobiernos de Trujillo y Somoza hasta los actuales desencuentros entre las administraciones de Luis Abinader y Daniel Ortega.Por ahora, el Gobierno dominicano informó que continuará dando seguimiento a la evolución de las relaciones bilaterales conforme a los canales y prácticas establecidas en el ámbito diplomático.

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