El canciller dominicano expone las ventajas competitivas de América Latina y el Caribe

El canciller Víctor -Ito- Bisonó habla a periodistas en el marco de la sesión de la Cepal que se celebra en Santiago, República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El canciller de República Dominicana, Víctor -Ito- Bisonó, expuso este jueves las ventajas competitivas de América Latina y el Caribe en un mundo en el que el sistema multilateral ha sido erosionado por el poder de las grandes potencias.

"Lo primero es que la región es la que tiene mayores recursos naturales de todo tipo", dijo a periodistas en Santiago de los Caballeros, donde desde el miércoles se celebra el cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El ministro señaló entre esas ventajas el hecho de tener "una población joven trabajadora" con la que se puede mantener el sistema de pensiones mientras que en otras regiones, como Europa, por ejemplo, hay un decrecimiento demográfico, según dijo.

"Nosotros no tenemos guerras de alta intensidad, podemos tener diferencias y hay incluso tema de violencia, pero aquí no hay armas nucleares, aquí no hay misiles, aquí no hay aviones bombardeando ni tanques de guerra", subrayó.

Bisonó, que preside los debates de este encuentro en el que participan delegaciones de los 45 Estados miembros y 14 asociados de la Cepal, calificó de "exitosa" la jornada de hoy, en la que se han abordado las oportunidades para que América Latina y el Caribe prosperen en la nueva geopolítica mundial.

En opinión del canciller, América Latina y el Caribe deben "aprovechar" esas ventajas y otras posibilidades como las que ofrecen la inteligencia artificial y los intercambios de información para potenciar sectores como la agricultura, otro punto fuerte de la región porque le permite garantizar la seguridad alimentaria.

Desafíos comerciales

El ministro recordó que el documento presentado este jueves en la Cepal, titulado 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica', mostró que la región necesita hacer una integración real y efectiva para crecer.

"La región solamente tiene un 14 % de intercambio comercial (...) tenemos un 86 % de posible crecimiento" para "no ser tan dependientes de otros hemisferios", indicó.

Por todo eso, para el canciller este periodo de sesiones de la Cepal, que termina el viernes, "es un buen comienzo para consolidar la región".