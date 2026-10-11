Alfredo Pacheco condena actuación policial contra la diputada Millys Martínez en Elías Piña

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó la noche de este domingo que agentes de la Policía Nacional esposaran a la diputada Millys Johanna Martínez Morillo durante un intento de arresto en Elías Piña.

En un mensaje publicado en la red social X, Pacheco calificó como una agresión lo ocurrido contra la legisladora, representante de esa provincia e identificó al coronel De León como el oficial que habría encabezado el procedimiento.

El titular de la Cámara Baja recordó que el artículo 86 de la Constitución dominicana establece garantías para proteger el ejercicio de la función legislativa y dispone que ningún legislador puede ser privado de su libertad sin la autorización de la cámara a la que pertenece, excepto en caso de flagrante delito.

"Condenamos la agresión que sufrió la diputada Millys Martínez", expresó Pacheco, al insistir en que las actuaciones de las autoridades deben respetar el orden constitucional y las garantías que amparan a los representantes electos.

El legislador sostuvo que el respeto a la Constitución debe prevalecer en las actuaciones policiales, particularmente cuando se trata de procedimientos que involucran a miembros del Congreso Nacional.

La agresión

El incidente ocurrió la tarde de este domingo en una estación de combustible de Elías Piña, en circunstancias que aún requieren aclaración. Según versiones que circulan en redes sociales, la situación se produjo cuando los agentes intentaron arrestar a un joven y la diputada intervino.

Policía niega "arresto" de la legisladora

Sobre el incidente, la Policía Nacional emitió un comunicado negando que la diputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) fuera en ningún momento "arrestada".

De igual modo, el documento dice que el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, instruyó al inspector general de la institución, general Martín Tapia Sánchez, trasladarse a Elías Piña para encabezar las investigaciones sobre el incidente entre agentes policiales, la diputada Millys Johanna Martínez Morillo y otros ciudadanos.

Sobre el incidente, la Policía Nacional emitió un comunicado negando que la diputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) fuera en ningún momento "arrestada". De igual modo, el documento dice que el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, instruyó al inspector general de la institución, general Martín Tapia Sánchez, trasladarse a Elías Piña para encabezar las investigaciones sobre el incidente ocurrido este domingo entre agentes policiales, la diputada Millys Johanna Martínez Morillo y otros ciudadanos.