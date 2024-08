Luis Abinader dice que Leonel Fernández apoya el régimen de Maduro en Venezuela

El presidente Luis Abinader dijo que la raíz de las posiciones contrarias del expresidente Leonel Fernández de su gobierno se debe a que tienen visiones diferentes, al punto que de que el líder de la Fuerza del Pueblo y tres veces presidente de la República "apoya el régimen" de Nicolás Maduro en Venezuela, país envuelto en una crisis postelectoral en la que no se ha presentado las actas electorales que evidencien el ganador de los comicios del 28 de julio.

Abinader se refirió en esos términos durante LA Semanal con la Prensa, al ser cuestionado sobre la oposición del político opositor a la reforma constitucional que propone. Indicó que Fernández nunca ha estado de acuerdo con las políticas de su gobierno.

"Tenemos posiciones y visiones diferentes, no solamente sobre República Dominicana, también sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes. Él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia", enfatizó el presidente.

Prosiguió: "Tenemos posiciones diferentes también de la Constitución. Tenemos una mayoría que él nunca tuvo, sin embargo, lo que vamos a hacer es limitarnos el poder y asegurar que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y le quitó el nunca jamás".

Abinader defendió la independencia que propone en el Ministerio Público, indicando que la constitución reformada por Fernández no garantizó la independencia de ese organismo e indicó que una muestra de ello es que el procurador del gobierno del líder fuerzapueblista, Radhamés Jiménez, es en la actualidad el vicepresidente de su partido.

El proyecto de reforma constitucional contempla que el procurador sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura de una terna presentada por el presidente.

Para garantizar la independencia de esta figura, la propuesta legislativa enviada por el Poder Ejecutivo este lunes al Congreso amplía los requisitos para ser procurador general, estableciendo como novedad que no debe haber ocupado cargo electivo en algún partido político, no haber sido candidato a algún cargo de elección popular y no haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos cinco años.