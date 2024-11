El presidente Luis Abinader fijó una posición oficial sobre las fiestas navideñas y aseguró que estas populares celebraciones, que forman parte de la cultura dominicana, se realizarán en diciembre como de costumbre.

Durante "LA Semanal con la Prensa", el encuentro que encabeza todos los lunes, el mandatario afirmó que las fiestas populares por la Navidad no solo continuarán, sino que se incrementarán.

"Nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los últimos cuatro años", sostuvo Abinader al ser cuestionado sobre una supuesta preocupación de algunos sectores en torno a las fiestas navideñas.

Advirtió que no permitirá excesos: "Lo que no vamos a hacer, ya que lo prohibimos desde diciembre del 2020, son los excesos. Aquí no habrá esos regalos exagerados que se hacían entre ministros; eso se eliminó".

Además, explicó que en las instituciones donde haya fiestas internas, sin excesos y de manera modesta, "eso va a continuar".

El presidente señaló que en este tipo de celebraciones participan orquestas y los diferentes sectores sociales. Indicó, además, que estos eventos suelen ser organizados por los ayuntamientos junto con las juntas de vecinos y otros sectores.

Abastecimiento para las fiestas navideñas

Abinader también destacó que la producción agrícola y la planificación llevada a cabo durante estos meses garantizan el abastecimiento de alimentos para las festividades navideñas, principalmente con productos dominicanos.

"Tenemos el abastecimiento navideño asegurado", expresó el jefe de Estado, al asegurar que el país cuenta con una gran producción.