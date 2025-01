Gobierno otorgará un bono a oficiales policiales y militares que tengan de 20 a 40 años de servicio

El Gobierno dominicano entregará, a partir de este jueves, un bono para las promociones de oficiales con 20,25,30,35 y 40 años en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien aseguró que la disposición fue tomada por instrucciones del presidente Luis Abinader, como un "reconocimiento a los años de servicio en favor de los mejores intereses de la patria".

El jefe de Estado recibió hoy, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el saludo solemne de cinco promociones de oficiales militares y policiales con motivo del 20.º, 25.º, 30.º, 35.º y 40.º aniversario de trabajo ininterrumpido en las filas de estas instituciones.

En el acto, que contó con la participación de más de 600 miembros del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, el mandatario expresó su orgullo y agradecimiento por la labor desempeñada en defensa de la patria.

"Me siento profundamente orgulloso de ser el comandante de estas Fuerzas Armadas de la República Dominicana", afirmó. El gobernante reiteró que, además de sentir ese gran orgullo, también tiene el compromiso de seguir fortaleciéndolas cada día, ya que sin ellas no habría patria. "Sin Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no habría patria, no habría nación", destacó.

"Ustedes tienen un país que les respeta y admira, y nosotros estamos profundamente, como he dicho y reitero, agradecidos y comprometidos con ustedes", subrayó.

Testigos del cambio

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/23/whatsapp-image-2025-01-23-at-2.15.37-pm.jpeg Luis Abinader, presidente de la República. https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/23/whatsapp-image-2025-01-23-at-2.15.39-pm--1.jpeg Carlos Antonio Fernández Onofre,ministro de Defensa. https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/23/whatsapp-image-2025-01-23-at-2.15.39-pm.jpeg Parte de los oficiales que asistieron al acto del Palacio Nacional.

El general de brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera, del Ejército Nacional, en representación de las promociones presentes, aseguró que reconocen el esfuerzo del mandatario por fortalecer los órganos de seguridad del país.

"Hemos sido testigos de su empeño en impulsar y fortalecer, no solo las capacidades operativas y la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino también en elevar la calidad de vida de nuestros hombres y mujeres y sus familias. Servir bajo su liderazgo y dirección es motivo de orgullo para todos nosotros, muchísimas gracias señor presidente por su apoyo", manifestó.

Las promociones de cadetes de las instituciones presentes en las salutaciones incluyeron a los generales Marcelo Carrasco y Benito Monción con 40 años de servicio; los comandantes José Vidal Pichardo y Cacique Enriquillo con 35 años; los generales Eugenio Miches y Pedro Henríquez Ureña con 30 años; el general Antonio Abad Alfau y el general de brigada de la Policía Nacional, Belisario Peguero Herrero, con 25 años; y los generales José Leger, Frank Féliz Miranda y el general de brigada Fernando Taveras, con 20 años.

Regalos al presidente Abinader

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/23/whatsapp-image-2025-01-23-at-2.15.37-pm--1.jpeg La promoción de cadetes y guardiamarinas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Comandante José Vidal Pichardo en conmemoración del 35 aniversario, entregó al gobernante un sable de mando que simboliza la renovación del compromiso de las Fuerzas Armadas con la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Los oficiales entregaron presentes al mandatario en nombre de las distintas promociones de los cuerpos castrenses.

En representación de la promoción de oficiales generales y superiores que cumplen 40 aniversario, entregaron los presentes el mayor general técnico de aviación Carlos Febrillet, el mayor general Celin Rubio, el contralmirante Anthony Jiminían y el general Minoru Matsunaga.

Por la promoción de oficiales generales y superiores que cumplen 35 años de aniversario, hicieron la entrega el general de brigada Ambiorix Cepeda, el general de brigada piloto Rafael Candelario, el general Claudio González y el contralmirante Franklin Frías.

Representando a la promoción de oficiales generales y superiores que cumplen 30 años de aniversario, entregaron los presentes el general de brigada José Rodríguez, el contralmirante Wilson Heredia, el general Julio César Acosta y el coronel Edward Cordones.

Asimismo, por la promoción de oficiales generales y superiores que cumplen 25 años de aniversario, entregaron los presentes el general Rigoberto de los Santos, el coronel Félix Doñé, el capitán de fragata Jonathan Castillo y el coronel Roberto Rodríguez.

El jefe de Estado también recibió obsequios de la representación de la promoción de oficiales generales y superiores que cumplen 20 años de aniversario. Entregaron el mayor Pedro Roa de León y la mayor piloto Yesica Heredia.

Asistentes Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; los comandantes generales del Ejército Nacional, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; de la Fuerza Aérea Dominicana, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez; de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez; y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.