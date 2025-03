El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que no permitirá desorden en las protestas, señalando que el Gobierno respeta la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, pero que sea con "orden y en paz".

"Este es un Gobierno democrático, aquí se realizan protestas todos los días y eso es algo positivo. Nosotros creemos en la libertad de expresión y en la protesta pacífica. Ahora bien, que sea pacífica; este gobierno no va a permitir desorden", enfatizó.

Abinader dijo que pueden protestar lo que quieran, "pero con orden y en paz, que quede claro". El mandatario habló en LA Semanal con la Prensa al ser cuestionado sobre los sucesos ocurridos ayer en una marcha realizada ayer en el Hoyo de Friusa.

El presidente continuó diciendo: "Ahora, ¿qué pasó en la marcha? Pregúntenle a los organizadores. El grupo (Antigua) Orden Dominicana felicitó a la Policía y dijo que se había cumplido con lo acordado, todo se llevó a cabo como estaba planeado".

Bajo control de las autoridades

Abinader destacó la labor de las autoridades migratorias y resaltó que "estamos deportando miles. La semana pasada estuvimos en Friusa y Matamosquitos, donde estábamos deportando personas".

Asimismo, aseguró que en la República Dominicana no hay un lugar que esté fuera del control de las autoridades. "Aquí no hay territorio, eso es falso y una mentira, que no esté bajo el control de las autoridades", declaró el jefe de Estado.

Acciones sobre el tema haitiano

El mandatario afirmó que en cuanto al tema haitiano, ha sido uno de los presidentes más "preocupados y ocupados".

Recordó que, desde que asumió el gobierno, a los cuatro meses sostuvo una reunión con el entonces presidente, Jovenel Moïse, quien fue asesinado después. En esa reunión acordaron varios puntos, entre los cuales estaba la creación de hospitales en la frontera haitiana para las mujeres parturientas, la construcción de un muro, "que de hecho ya hemos terminado", una mayor colaboración para evitar la inmigración irregular, y otras acciones que favorecían al país.

"Desgraciadamente, unos meses después, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado, Haití entró en un caos cada vez mayor y en una anarquía creciente, que ahora estamos presenciando", sentenció.

"Es un país prácticamente colapsado y... hicimos la denuncia de manera internacional. Recuerdo cuando la presenté en la Cumbre de las Américas en junio de 2022", dijo.

