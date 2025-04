Este será el protocolo para atender haitianos indocumentados en hospitales de República Dominicana

El presidente Luis Abinader anunció este domingo 15 medidas para enfrentar la migración irregular y garantizar la soberanía nacional ante la crisis haitiana.

Entre estas disposiciones, la número 11 se refiere a la regulación de la atención en hospitales a personas en condición migratoria irregular en el país, y establece un protocolo que se implementará a partir del lunes 21 de abril.

"Los dominicanos tienen derecho a recibir atención médica sin que se les desplace. No podemos seguir practicando una liberalidad que compromete nuestros recursos", afirmó el mandatario en una alocución dirigida a la nación.

El presidente explicó que, para controlar la afluencia de personas en condición migratoria irregular a los hospitales públicos, el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) deberá exigir los siguientes requisitos:

Una identificación,

Carta de trabajo en el país y

Prueba domiciliaria

Además, Abinader dijo que se establecerá una tarifa para todos los servicios brindados.

"En caso de que no se cumpla con ninguno de estos requisitos, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado de inmediato", sostuvo el gobernante.

También indicó que se asignará un agente migratorio en cada hospital para garantizar el cumplimiento de este protocolo.

"Los derechos de los dominicanos no serán desplazados. Nuestra identidad no será diluida. Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites" Luis Abinader Presidente de RD “

Atención médica a haitianos en 2024

El Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess) indica que, durante el año 2024, el 8.13 % de las consultas ofrecidas en hospitales de la red pública (592,810) fue a pacientes de origen haitiano.

Asimismo, se les brindó 480,332 atenciones de emergencia, el 9.47 % del total registrado en 2024.

En cuanto a los partos, en 2024 en el país se realizaron 32,967 partos a madres de la vecina nación, representando el 36 % de los 91,661 alumbramientos contabilizados.

